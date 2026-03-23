ソフティモとセラミエイドにちいかわ登場♪癒しの限定パッケージ

毎日のクレンジングやスキンケア時間を、もっと楽しくしてくれる嬉しいニュース♡人気ブランド「ソフティモ」と「セラミエイド」から、ちいかわのスペシャルパッケージが数量限定で登場します。思わず手に取りたくなる可愛さはもちろん、実力派のアイテムばかりが揃っているのも魅力。日常のケアが癒しのひとときへと変わります♪

ちいかわデザインで毎日ケアが楽しく



今回の限定パッケージは、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガが描かれた癒しのデザイン。見るたびに気分が上がるビジュアルで、毎日のスキンケア習慣をより前向きにしてくれます。

クレンジングや洗顔、ボディケアまで幅広く揃っているので、ライン使いもおすすめ。可愛さと実用性を兼ね備えたアイテムです♡

ululis×トイ・ストーリー限定♡アホ毛を整える可愛いスティック

ソフティモ限定ラインナップ



①ソフティモ スピーディ クレンジングオイル 240mL

ぬれた手OK・まつエクOK※1・洗顔不要※2。メイクや角栓をすばやく落とし、すべすべ肌へ。

②ソフティモ ディープ クレンジングオイル 240mL

角栓クリア処方で毛穴汚れをしっかりオフ。つるつる肌に整えます。

③ソフティモ クレンジングウォッシュ（ホワイト）190g【医薬部外品】

メイク落とし＋洗顔。濃密泡で明るい肌へ導きます。

④ソフティモ クレンジングウォッシュ（ヒアルロン酸）190g

Wヒアルロン酸※3GL配合で、うるおい感のあるぷるん肌へ。

⑤ソフティモ クリアプロ クッションクレンジングオイル 180mL

摩擦感ゼロのやさしい使い心地。アロマティックフローラルの香り。

⑥ソフティモ クリアプロ 酵素クレンジングオイル 180mL

酵素配合で毛穴汚れを分解し、すっきりクリアな肌へ。

⑦ソフティモ スーパー ポイントメイクアップリムーバー 230mL

ジェルタイプでこすらず落とせる、やさしい使用感。

⑧ソフティモ スーパー マスカラリムーバー 6.5mL

コームタイプで細かいまつ毛までしっかりオフ。

※1 一般的なシアノアクリレート系グルー使用のまつエク対応

※2 クレンジング後の洗顔不要

※3 アセチルヒアルロン酸Na・ヒアルロン酸Na

セラミエイドでやさしく保湿ケア



セラミエイド 薬用スキンミルク 250mL【医薬部外品】

ヒト型セラミド※6GL配合で、敏感肌や赤ちゃんにも使えるやさしい処方。するんと伸びて角層まで浸透し、うるおいヴェールで肌を守ります。

＊無着色・パラベンフリー・アルコールフリー・サルフェートフリー

※6 N-ステアロイルフィトスフィンゴシン

限定アイテムでケア時間をもっと楽しく♡



機能性と可愛さを兼ね備えた今回のコラボは、毎日のケアをポジティブに変えてくれる特別な存在。

さらにキャンペーンでは、オリジナルグッズが当たるチャンスもあり、楽しみが広がります♪

数量限定なので気になる方は早めのチェックがおすすめ。お気に入りのアイテムと一緒に、心と肌をやさしく整える時間を楽しんでみてください♡