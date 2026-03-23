ソフティモとセラミエイドにちいかわ登場♪癒しの限定パッケージ
毎日のクレンジングやスキンケア時間を、もっと楽しくしてくれる嬉しいニュース♡人気ブランド「ソフティモ」と「セラミエイド」から、ちいかわのスペシャルパッケージが数量限定で登場します。思わず手に取りたくなる可愛さはもちろん、実力派のアイテムばかりが揃っているのも魅力。日常のケアが癒しのひとときへと変わります♪
ちいかわデザインで毎日ケアが楽しく
今回の限定パッケージは、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガが描かれた癒しのデザイン。見るたびに気分が上がるビジュアルで、毎日のスキンケア習慣をより前向きにしてくれます。
クレンジングや洗顔、ボディケアまで幅広く揃っているので、ライン使いもおすすめ。可愛さと実用性を兼ね備えたアイテムです♡
ululis×トイ・ストーリー限定♡アホ毛を整える可愛いスティック
ソフティモ限定ラインナップ
①ソフティモ スピーディ クレンジングオイル 240mL
ぬれた手OK・まつエクOK※1・洗顔不要※2。メイクや角栓をすばやく落とし、すべすべ肌へ。
②ソフティモ ディープ クレンジングオイル 240mL
角栓クリア処方で毛穴汚れをしっかりオフ。つるつる肌に整えます。
③ソフティモ クレンジングウォッシュ（ホワイト）190g【医薬部外品】
メイク落とし＋洗顔。濃密泡で明るい肌へ導きます。
④ソフティモ クレンジングウォッシュ（ヒアルロン酸）190g
Wヒアルロン酸※3GL配合で、うるおい感のあるぷるん肌へ。
⑤ソフティモ クリアプロ クッションクレンジングオイル 180mL
摩擦感ゼロのやさしい使い心地。アロマティックフローラルの香り。
⑥ソフティモ クリアプロ 酵素クレンジングオイル 180mL
酵素配合で毛穴汚れを分解し、すっきりクリアな肌へ。
⑦ソフティモ スーパー ポイントメイクアップリムーバー 230mL
ジェルタイプでこすらず落とせる、やさしい使用感。
⑧ソフティモ スーパー マスカラリムーバー 6.5mL
コームタイプで細かいまつ毛までしっかりオフ。
※1 一般的なシアノアクリレート系グルー使用のまつエク対応
※2 クレンジング後の洗顔不要
※3 アセチルヒアルロン酸Na・ヒアルロン酸Na
セラミエイドでやさしく保湿ケア
セラミエイド 薬用スキンミルク 250mL【医薬部外品】
ヒト型セラミド※6GL配合で、敏感肌や赤ちゃんにも使えるやさしい処方。するんと伸びて角層まで浸透し、うるおいヴェールで肌を守ります。
＊無着色・パラベンフリー・アルコールフリー・サルフェートフリー
※6 N-ステアロイルフィトスフィンゴシン
限定アイテムでケア時間をもっと楽しく♡
機能性と可愛さを兼ね備えた今回のコラボは、毎日のケアをポジティブに変えてくれる特別な存在。
さらにキャンペーンでは、オリジナルグッズが当たるチャンスもあり、楽しみが広がります♪
数量限定なので気になる方は早めのチェックがおすすめ。お気に入りのアイテムと一緒に、心と肌をやさしく整える時間を楽しんでみてください♡