この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuberの山崎NANAさんが、自身のYouTubeチャンネル「山崎NANA(YamazakiNANA)」で「かっぱ寿司の食べ放題で大食いチャレンジ！元が取れるまで帰れない女の本気食いの結果は・・。」と題した動画を公開しました。お寿司やサイドメニュー、デザートまで約100種類が楽しめるかっぱ寿司の食べ放題に、制限時間70分で挑戦します。

「かっぱの食べホ、来ました！」と意気込み、早速タッチパネルで注文を開始した山崎さん。今回の目標は、食べ放題料金である3,790円の元を取ること。まずは王道の中とろから食べ始め、「とろける」とその美味しさに顔をほころばせます。

続いて、期間限定の旬ネタセットであるカニを堪能。「生のずわい蟹ならではのとろける食感と上品な甘味がたまらん」と、次々とカニネタを平らげ、序盤から大満足の様子です。

元を取るため、単価の高いカニ、エビ、マグロを中心に狙う作戦を立てた山崎さん。プリプリの「赤えび」や、脂の乗った「活〆はまち」など、新鮮な海鮮を味わい尽くします。お寿司だけでなく、「大きい具材たっぷりで食べ応え抜群」という本格的な茶碗蒸しや、「旨味が強くてジューシー」な合鴨ロースといったサイドメニューも堪能しました。

あっという間にラストオーダーの時間となり、締めにデザートを注文。湯のみサイズの器にたっぷりと入った「いちご練乳の杏仁豆腐」や、濃厚な「プレミアムプリン」、チョコチップ入りの「チョコレートケーキ」までしっかり味わい、食べ放題を最後まで満喫しました。

最終的に合計27皿、金額にして税込6,050円分を食べきり、見事元を取ることに成功した山崎さん。「値段気にせず食べれて楽しかった」と、大満足の結果となりました。お寿司からデザートまで、多彩なメニューが揃う食べ放題の魅力を再発見できる動画です。友人や家族と、お腹いっぱいお寿司を楽しんでみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:11

約100種類が食べ放題！かっぱ寿司へ
00:37

まずは王道！とろける中とろから実食
01:27

元を取る作戦開始！プリプリの赤えび
04:27

ラストオーダーは別腹スイーツ！
06:12

衝撃の結果発表！果たして元は取れたのか？

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