「間者だな」致命傷を負った織田信長が救助されるも…味方の重要人物が突然豹変＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

3月22日（日）に放送された第19話では、敵に生け捕られた信長を赤影（佐藤大樹）たちが救い出した。そして“ある人物”が信長を戦いの場から避難させるも、信長は「間者だな」と相手の正体を見抜き…。

（※以下、第19話のネタバレがあります）

【映像】「やはりそうか…貴様」信長が見抜いた仲間の正体

◆「信長様が死んだら織田家は誰が継ぐ？」

致命傷を負い、敵である幻妖斎（忍成修吾）たちに生け捕りにされた信長。第19話では、赤影たちが信長を救うべく、幻妖斎たちとの最終決戦に挑んだ。

多勢で襲いかかってくる幻妖斎らだったが、赤影たちがこれまで出会った仲間たちが続々と加勢。苦戦しつつも、ついに信長を奪い返すことに成功する。

そこで赤影は、二代目白影（笠原秀幸）に信長を託し、幻妖斎たちの前に立ちはだかった。

こうして戦いの場から逃れた二代目白影と信長。

ふいに二代目白影は、信長に「聞きたいことがあんねん」と切り出す。二代目白影は、「万が一やで、信長様が死んだら織田家は誰が継ぐ？」と質問し、「嫡男の信忠はんか？」「信忠はんは残念やけど、もう死んだって話やでえ。胸が締め付けられてまうなあ」などと芝居がかった口調で語った。

これに信長が「何が言いたい？」と返すと、二代目白影は急に真面目なトーンに変わり「羽柴秀吉は？ どないや？」と尋ねる。

信長は「猿（秀吉）は無理じゃ。魔王にはなれん」と返し、「やはり、そうか…貴様、猿の間者だな」と指摘。すると二代目白影はニヤリと口角をあげ、「さすがやな」とスパイであることを認める。そして信長が後継者に託すつもりの宝をもらうよう、羽柴秀吉（柄本時生）から命じられたと明かすのだった。

謎多き武器商人として登場して以来、赤影に発砲したり、逆に味方になったりと、食えないキャラクターとして描かれてきた二代目白影。そんな彼が、じつは秀吉の間者だったとは、またしても驚かされる展開となっていた。