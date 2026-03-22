高遠城址公園の桜ガイド！開花時期や見頃、おすすめビュー、アクセス情報をチェック
標高差があることから場所によって桜の開花時期が大きく異なり、長い期間見頃の桜が楽しめる長野県。中でも日本有数の桜スポットが、日本三大桜名所の一つにも数えられる高遠城址公園の桜だ。高遠城址公園の桜の基本や、桜の開花情報、高遠城址公園の桜を楽しむ際に知っておきたいポイントをまとめて紹介しよう。
【写真】長野県内でも有数の桜の名所として知られている高遠城址公園
■「天下第一の桜」高遠城址公園の桜は固有種「タカトオコヒガンザクラ」
長野県伊那市に位置する高遠城を中心に整備された公園である高遠城址公園は、日本100名城にも選ばれる人気スポット。日本さくらの会の「さくら名所100選」にも選定されている高遠城址公園に咲く桜は、その可憐さ、壮麗さから「天下第一の桜」と称される。
また、高遠城址公園の桜はソメイヨシノなどの一般的な桜とは異なり、高遠独自の品種として知られる「タカトオコヒガンザクラ」というコヒガン系の桜だ。タカトオコヒガンザクラの花は、やや小ぶりで赤みが強いのが特徴。園内には樹齢150年を超える古木を含め、約1500本が咲き誇る。
高遠城址公園の開園・閉園時間は、観桜期に限り8時から17時まで。なお、桜の最盛期は6時から21時までに拡張される。
■高遠城址公園の桜の見頃はいつからいつまで？
高遠城址公園の桜の見頃は例年4月上旬から4月中旬頃。2026年の開花予想は4月3日(金)、満開予想日は4月9日(木)となっている(情報はウェザーニューズ「第六回桜開花予想」2026年3月11日発表のもの)。最新の開花情報は、伊那市観光協会による高遠城址公園さくら祭りの公式サイトにて、開花状況を発信している。「未開」から「散り終わり」までの九段階で詳細に伝えているので、ベストタイミングを逃したくない人はぜひチェックしよう。
■最盛期は夜桜ライトアップ実施の「高遠城址公園さくら祭り」
高遠城址公園では、桜の咲き始めから散り終わりまで「高遠城址公園さくら祭り」が開催される。この時期には伊那市無形文化財に指定されている高遠囃子の巡行が園内で行われるのをはじめ、二の丸中心に約20〜30店舗、花見屋台も出店され、毎年約12万人もの観光客が訪れて大きなにぎわいをみせる。
さらに、桜の三分咲きから満開まで、10日間程度にわたり夜桜のライトアップや、桜の花びらを投影するプロジェクションマッピングも実施。昼間とは違う幻想的な雰囲気が広がる。ライトアップ時間帯は18時から21時までの予定だ。
また高遠城址公園さくら祭り期間中は、高遠閣を休憩所・授乳室として利用が可能(小学生以上200円、授乳室のみ利用は無料)。このほか、特設テントでオープンする園内観光案内所では「さくら祭り平日限定御城印」(全2種各500円、さくら祭り期間中の平日のみ販売)を販売するなど、この時期だけのサービスも充実している。
上記の通り、高遠城址公園さくら祭りの期間は「桜の咲き始めから散り終わりまで」のため、その年の桜の開花状況によって期間が前後する。開催情報は高遠城址公園さくら祭りの公式サイトをチェックしよう。
なお、さくら祭り期間中の内、「開花宣言翌日〜散り終わりまで」、高遠城址公園の入園は有料となる。入園料は大人600円(最盛期土日のみ1000円)、小学生・中学生300円(※団体20名より大人500円、小中学生250円)。
■幻想的な「桜雲橋」やSNSで注目の「桜のハートマーク」まで！
高遠城址公園の桜にはさまざまな人気スポットがあり、中でも見逃せないのが二の丸付近にある桜雲橋。その名の通り、満開時には橋の周囲に咲き誇る桜が橋を雲のように包み込む絶景スポットだ。また、中央アルプスの残雪と桜のコントラストが見事な景色を一望できる本丸も、桜雲橋と肩を並べる見どころの一つ。
近年では、高遠城址公園の桜が中空を切り取るようにハートマークをかたどる光景が、SNSを中心に注目を集めている。花が形作る自然の光景のため必ずしも見られるとは限らないが、見つけられたらぜひ撮影して写真に収めよう。
また、公園内には、登録有形文化財に指定された高遠閣をはじめ、問屋門、太鼓櫓、新城藤原神社、高遠公園碑、無字の碑、靖国招魂碑などの歴史的建造物がたくさんあり、古き時代に思いを馳せながら園内の散策が楽しめる。城下から移築された問屋門は観桜期の夜はライトアップされて日中とは違った趣を見せる。見比べるのも楽しみ方の一つだ。
■高遠城址公園へのアクセスは？さくら祭り期間中は臨時駐車場もあり
高遠城址公園があるのは長野県伊那市。鉄道の最寄り駅はJR飯田線伊那市駅だ。伊那市駅からは、伊那バスターミナルまで徒歩約2分。そこからバス(高遠線)で約25分、下車後徒歩約20分で高遠城址公園に到着する。
自動車の場合は、中央自動車道伊那ICから約30分(R361経由)。駐車場は公園周辺の有料駐車場約350台のほか、さくら祭り期間中は無料の臨時駐車場が高遠町内に最大約2850台開場する。
なお、観光地である伊那市内には高遠地域をはじめ市内にホテル・旅館が数多く存在する。高遠城址公園さくら祭りの時期には旅行会社によるツアーも例年催行されているので、宿泊してゆったりと高遠を満喫するのもおすすめだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】長野県内でも有数の桜の名所として知られている高遠城址公園
■「天下第一の桜」高遠城址公園の桜は固有種「タカトオコヒガンザクラ」
また、高遠城址公園の桜はソメイヨシノなどの一般的な桜とは異なり、高遠独自の品種として知られる「タカトオコヒガンザクラ」というコヒガン系の桜だ。タカトオコヒガンザクラの花は、やや小ぶりで赤みが強いのが特徴。園内には樹齢150年を超える古木を含め、約1500本が咲き誇る。
高遠城址公園の開園・閉園時間は、観桜期に限り8時から17時まで。なお、桜の最盛期は6時から21時までに拡張される。
■高遠城址公園の桜の見頃はいつからいつまで？
高遠城址公園の桜の見頃は例年4月上旬から4月中旬頃。2026年の開花予想は4月3日(金)、満開予想日は4月9日(木)となっている(情報はウェザーニューズ「第六回桜開花予想」2026年3月11日発表のもの)。最新の開花情報は、伊那市観光協会による高遠城址公園さくら祭りの公式サイトにて、開花状況を発信している。「未開」から「散り終わり」までの九段階で詳細に伝えているので、ベストタイミングを逃したくない人はぜひチェックしよう。
■最盛期は夜桜ライトアップ実施の「高遠城址公園さくら祭り」
高遠城址公園では、桜の咲き始めから散り終わりまで「高遠城址公園さくら祭り」が開催される。この時期には伊那市無形文化財に指定されている高遠囃子の巡行が園内で行われるのをはじめ、二の丸中心に約20〜30店舗、花見屋台も出店され、毎年約12万人もの観光客が訪れて大きなにぎわいをみせる。
さらに、桜の三分咲きから満開まで、10日間程度にわたり夜桜のライトアップや、桜の花びらを投影するプロジェクションマッピングも実施。昼間とは違う幻想的な雰囲気が広がる。ライトアップ時間帯は18時から21時までの予定だ。
また高遠城址公園さくら祭り期間中は、高遠閣を休憩所・授乳室として利用が可能(小学生以上200円、授乳室のみ利用は無料)。このほか、特設テントでオープンする園内観光案内所では「さくら祭り平日限定御城印」(全2種各500円、さくら祭り期間中の平日のみ販売)を販売するなど、この時期だけのサービスも充実している。
上記の通り、高遠城址公園さくら祭りの期間は「桜の咲き始めから散り終わりまで」のため、その年の桜の開花状況によって期間が前後する。開催情報は高遠城址公園さくら祭りの公式サイトをチェックしよう。
なお、さくら祭り期間中の内、「開花宣言翌日〜散り終わりまで」、高遠城址公園の入園は有料となる。入園料は大人600円(最盛期土日のみ1000円)、小学生・中学生300円(※団体20名より大人500円、小中学生250円)。
■幻想的な「桜雲橋」やSNSで注目の「桜のハートマーク」まで！
高遠城址公園の桜にはさまざまな人気スポットがあり、中でも見逃せないのが二の丸付近にある桜雲橋。その名の通り、満開時には橋の周囲に咲き誇る桜が橋を雲のように包み込む絶景スポットだ。また、中央アルプスの残雪と桜のコントラストが見事な景色を一望できる本丸も、桜雲橋と肩を並べる見どころの一つ。
近年では、高遠城址公園の桜が中空を切り取るようにハートマークをかたどる光景が、SNSを中心に注目を集めている。花が形作る自然の光景のため必ずしも見られるとは限らないが、見つけられたらぜひ撮影して写真に収めよう。
また、公園内には、登録有形文化財に指定された高遠閣をはじめ、問屋門、太鼓櫓、新城藤原神社、高遠公園碑、無字の碑、靖国招魂碑などの歴史的建造物がたくさんあり、古き時代に思いを馳せながら園内の散策が楽しめる。城下から移築された問屋門は観桜期の夜はライトアップされて日中とは違った趣を見せる。見比べるのも楽しみ方の一つだ。
■高遠城址公園へのアクセスは？さくら祭り期間中は臨時駐車場もあり
高遠城址公園があるのは長野県伊那市。鉄道の最寄り駅はJR飯田線伊那市駅だ。伊那市駅からは、伊那バスターミナルまで徒歩約2分。そこからバス(高遠線)で約25分、下車後徒歩約20分で高遠城址公園に到着する。
自動車の場合は、中央自動車道伊那ICから約30分(R361経由)。駐車場は公園周辺の有料駐車場約350台のほか、さくら祭り期間中は無料の臨時駐車場が高遠町内に最大約2850台開場する。
なお、観光地である伊那市内には高遠地域をはじめ市内にホテル・旅館が数多く存在する。高遠城址公園さくら祭りの時期には旅行会社によるツアーも例年催行されているので、宿泊してゆったりと高遠を満喫するのもおすすめだ。
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