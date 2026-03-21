むしろブーツよりもいい「ボトムに悩まず履き回せる」ブーツ感覚の黒スニーカー







きちんと感のある見た目や、引き締め、ボリュームアップなど、合わせやすさ以上にスタイリングにとって利点が多い黒の靴。「黒ばかりはいてしまう」ことに自信が持てるポテンシャルの高さをあらためて検証。 ※（ ）内の数字はヒールの高さで単位はcmです（編集部調べ）。







「大人っぽく履き回せる」カジュアルな黒

黒スニーカー（4）／ナイキ スポーツウェア（NIKE カスタマーサービス） スポーティなデザインも、黒で選べばモードな雰囲気。どんなボトムにも埋もれない厚みが、装いになじみつつもクセをもたらす品のいいギャップとして作用。細い白のあしらいがボリューミィな黒の抜け感に。







正統派なセットアップを「くずす」

黒スニーカーははきまわし。黒ワイドジャケット、黒テーパードパンツ／ともにチノ（モールド） 赤ワイドスウェット／ユナイテッドアスレ（キャブ） ベルト／デアンシェ（S&T） 首に下げたバッグ／BATTLELAKE OUTDOORS（メイデン・カンパニー）



お堅い黒のジャケパンを足元でカジュアルダウン。さらにインナーには赤のスエット、バッグもボーイッシュにまとめて「力の抜き方」を知っているメンズをイメージ。







落ち感のあるサテンに「効かせる」

黒スニーカーははきまわし。黒ニットトップス／ハウント/ハウント代官山（ゲストリスト） カーキサイドリボンサテンスカート／メゾンスペシャル（メゾンスペシャル 青山店） イヤカフ（片耳）／e.m.（e.m. 青山店） バッグ／ヴィオラドーロ（ル タロン 有楽町マルイ店）



結果シンプルに見える黒であるのをいいことに、テイストに変化をつけて好感度の高い装いに個性を加算。やわらかなサテンを引き締める役割も。







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