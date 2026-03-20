¡Ölast resort¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Öresort¡×¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ölast resort¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖºÇ¸å¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤ÈÌõ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ölast resort¡×¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë´·ÍÑÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¡Öresort¡×¤Ë¤Ï¡ÖÍê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖºÇ¸å¤ËÍê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¡×¡á¡ÖºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖIt seems like we don¡Çt have a choice, but there¡Çs one we¡Çve saved as a last resort.¡×
¡Ê¤â¤¦ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢²æ¡¹¤Ë¤ÏºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô