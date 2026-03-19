とかすだけで、頭皮がじんわり“温感”へ。SNOW FOX SKINCARE、非電源型・次世代頭皮ケア ヘアブラシ新発売

Apex Commerceは3月19日 12時、世界中の敏感肌ユーザーから支持される「SNOW FOX SKINCARE（スノーフォックス スキンケア）」より、非電源型・次世代頭皮ケア「プレミアム FOX カッサ 遠赤外線 ミニ ヘアブラシ」を発売しました。

■「とかす」から頭皮の温活・デトックスへ

ブランドのアイコンともいえる「プレミアム FOX カッサ ブラシシリーズ」から、ブランド史上最高峰の技術を搭載したヘアブラシが登場します。

同製品は、遠赤外線放射材を含む弾性ラバーと、24Kゴールドメッキのブラシピンを組み合わせた独自技術（特願2026-005901）を実装。

従来の「素材を含有させるだけ」の発想を超え、ブラッシング時の温熱効果を最大化する設計を実現しました。

■開発背景：従来の「赤外線ブラシ」の課題を解決

これまでも赤外線素材を用いたブラシは存在していましたが、その多くはハンドルへの含有や表面塗布や、天然ラバーに含まれるごく微量の赤外線を過大評価しているに留まり、実際に頭皮と接触する部位で明確な温度上昇の結果を得るには限界がありました。

「SNOW FOX SKINCARE」はこの課題に対し、遠赤外線放射材（セラミックス）を毛台（ラバー）側に高密度に配合し、さらに熱伝導率に極めて優れた「金（ゴールド）」をピン表面に用いることで、発生した温熱を逃さず頭皮へ届ける「最短ルート」構造を追求。

特許案「特願2026-005901」では、この組み合わせによる「顕著な温熱効果」が示されています。

■特許出願技術の核心：「放射」と「伝導」を“接触点”で融合

同技術は、2つの素材を組み合わせることで顕著な温熱効果を「最短ルート」で発揮します。

【熱の発生と保持】遠赤外線セラミックス配合ラバー（毛台）

4μm〜20μmの波長域を放射するセラミックスを毛台に混練。材料単体試験では、未配合ラバーと比較して保温効果の有意差が認められています。

【高速伝達】24Kゴールドメッキ・ブラシピン

純度99.9%以上の金（K24）を含む被覆層を採用。金は極めて高い熱伝導性を持ち、毛台で発生した温熱を瞬時に頭皮へ届けます。

■エビデンス：国内試験による「＋1.0℃」の裏付け

特許出願にあたって実施した比較試験では、以下の結果が得られています。

頭皮温度の上昇：

左右の頭部に対し50回のブラッシングを行い、直後から1分後の温度をサーモグラフィーで測定。

比較結果：

同技術を搭載したブラシは、金メッキを施していないピンや通常の天然ラバーの組み合わせのデータと比較して、頭皮温度が最大1.0℃（0.1〜1.0℃）高い結果となりました。

相乗効果：

赤外線放射材を含む毛台と、金を含むブラシピンの相乗作用により、顕著な温熱効果が発揮されることが裏付けられました。

■製品特徴

1. とかすだけで、頭皮がじんわり“温感”へ（非電源型デバイス）

電気も充電も不要。日々のブラッシングという日常動作そのものを活かし、頭皮に触れる接触点で温感体験を高めます。人気の「温活」「巡りケア」特集に最適な、エビデンスを伴うセルフケアツールです。

2. 伝統の「カッサブラシ」を手のひらサイズに

台湾の伝統職人による手仕事（ハンドクラフト）で、一つひとつ丁寧に仕上げられています。ウォルナットハンドルの曲線は持ちやすく、頭皮にしっかりと当たる24Kゴールドピンが心地よい刺激を与えます。

3. 静電気を抑制し、瞬時のツヤを

24Kゴールドと天然木の組み合わせは静電気を徹底的に抑え、髪のキューティクルを整えます。ブラッシング直後から実感できる指通りの良さと輝きは、通年を通してヘアケアニーズに直結します。

■商品概要

商品名：プレミアム FOX カッサ 遠赤外線 ミニ ヘアブラシ

価格：18,480円

素材：24Kゴールドメッキピン、遠赤外線放射材含有ラバー、ウォルナットハンドル

販売：SNOW FOX SKINCARE公式オンラインストア

URL：https://snowfoxskincare.jp/products/gua-sha-hair-scalp-brush-infrared-walnut

発売日（単品）：2026年3月19日 12 pm

※ 特許出願資料記載の試験例に基づく。被験者に対し、左右頭部を50回ずつブラッシングした際の、金メッキなしブラシ（比較例2）との温度差。

（エボル）