本記事では、無断駐車をされた際の張り紙のポイントや注意点についてわかりやすく解説します。張り紙の例文も載せていますので参考にしてください。



【写真】これだけは、張り紙に書いておいて

張り紙は無断駐車への有効な対策法

自宅の敷地や賃貸物件の駐車場、契約駐車場などに無断駐車をされた場合、張り紙は問題解決の有効な対策法となることが多いです。



ただし、張り紙自体には法的拘束力がなく、張り紙の内容や貼り付け方によっては自分自身が訴えられることも考えられます。こうした点には注意してください。



▽張り紙をすることの効果



無断駐車への張り紙は以下のような効果を期待でき、問題解決につながる可能性も充分にあります。



・相手に無断駐車の事実を伝えられる

・相手に監視していることを伝えられる

・相手に法的措置の可能性を警告できる

・張り紙自体が今後の証拠物や記録になる



無断駐車では「空き地だと思っていた」など相手が無自覚の場合もあります。張り紙をすれば、無断駐車の事実に加えて行為を監視していること、損害賠償請求などのリスクを伝えることができます。



また、張り紙をした車両の写真を撮っておけば、トラブルが長引いた場合の証拠物・記録としても役立ちます。



▽ただし法的効力はない



張り紙は、次回以降の抑止効果を期待できますが、法的効力はありません。



たとえば、張り紙に「次回無断駐車をしたら罰金3万円」などと書いても、実際に罰金を請求できるわけではないと認識しておきましょう。



ただし、無断駐車が不法行為であることは事実です。「無断駐車によって他の顧客が駐車場を利用できなかった」など損失を被れば、損害賠償を請求することもできます。



無断駐車の張り紙の記載事項と例文

ここでは、無断駐車に対する張り紙に記載すべき内容と例文をご紹介します。



▽張り紙に記載すると良い内容



無断駐車に対する張り紙では、以下のような内容を記載すると良いでしょう。



（1）注意・警告を伝える見出し

（2）無断駐車に関する説明

（3）今後の対応について

（4）日付

（5）連絡先



少なくとも（1）見出しと（2）無断駐車に関する説明、（4）日付は記載することをおすすめします。（3）今後の対応と（5）連絡先は、「かえって激高されるのが怖い」などと考えるのであれば、無理に記載する必要はありません。



▽例文（1）個人から穏やかに注意する場合



「張り紙には勇気がいる」「かえってトラブルにならないか怖い」という場合、まずは穏やかな表現で張り紙を作成してみてください。



【お願い】

こちらは私有地となっております。今後は駐車を控えていただきますよう、お願い申し上げます。

20XX年X月X日 土地所有者



「家族が駐車できず困っておりますので〜」と経緯を伝えたり、「無断での駐車を繰り返される場合、警察等に相談させていただくこと／法的措置も検討しております」と注意喚起を加えたりしても良いでしょう。



▽例文（2）個人から強めに警告する場合



無断駐車を繰り返されている場合など、強めに警告したい場合は淡々とした表現で、今後の対処法などについても記載すると良いでしょう。



【無断駐車に関する警告】

この場所は私有地につき、無断駐車は固くお断りいたします。速やかに車両を移動させてください。

今後、無断駐車を確認した場合は、やむを得ず警察への通報／法的措置を検討させていただきます。

20XX年X月X日 土地所有者



【再三のお願い】

この場所は私有地につき、無断駐車は固くお断りいたします。速やかに車両を移動させてください。

これまでも無断駐車について警告をしてまいりましたが、次回、同様の行為が確認された場合は警察への通報をさせて／法的措置をとらせていただきます。ご承知おきください。

20XX年X月X日 土地所有者



▽例文（3）駐車場管理者が穏やかに注意する場合



マンションや契約駐車場、店舗などの管理者から無断駐車について注意する場合は、張り紙に対する信頼性を上げるためにも連絡先の記載をおすすめします。



【無断駐車に関する注意】

当駐車場は契約者専用となっております。無断でのご利用は他の契約者様のご迷惑になりますので、移動をお願いいたします。

ご不明点がある場合は管理会社までお気軽にご相談ください。

20XX年X月X日 ○○管理会社 TEL:000-0000-0000



▽例文（4）駐車場管理者が強めに警告する場合



強めに警告する場合は、今後の対処法についても明確に記載し、車の所有者に無断駐車を続けるリスクを伝えましょう。



【無断駐車に関する警告】

当駐車場は契約者専用です。無断駐車を確認した場合、 警察への通報や法的措置を検討いたします。

防犯カメラにより記録しておりますので、再発は固くお断りいたします。ご不明点は管理会社までご連絡ください。

20XX年X月X日 ○○管理会社TEL:000-0000-0000



無断駐車の張り紙 5つのポイント

無断駐車の張り紙は、内容や貼り方を誤ると自分自身が訴えられることもあります。以下のポイントを押さえ、思わぬトラブルに発展しないよう注意してください。



▽ポイント（1）見やすいように工夫する



無断駐車の張り紙は、ひと目見て「注意喚起や警告をされている」と分かるよう、大きめの文字で見出しや文章を記載しましょう。近視の方や高齢の方でも見やすいような文字サイズにしてください。



また、張り紙をする場所についても、車の後方など目立たない位置でなく、前方の目立つ位置にしましょう。特におすすめなのは、フロントガラスの部分です。ワイパーに紙を挟むことができますし、フロントガラスであれば出発の際に必ず目につきます。



▽ポイント（2）車を傷つけない



張り紙をガムテープやセロハンテープ、のりなどで貼り付けると、車に跡が残る可能性があります。そうなると「器物損壊罪」として訴えられるリスクがありますので、ワイパーに挟むなど設置方法を工夫してください。



また、雨天時は紙が濡れて滲む可能性もあります。こういった場合はラミネート加工やクリアファイルの使用が望ましいです。



▽ポイント（3）過激な表現を使わない



無断駐車されているとはいえ、相手を誹謗中傷・脅迫するような内容を張り紙に書けば、名誉棄損罪や脅迫罪、強要罪に問われる可能性があります。特に、以下のような表現は控えましょう。



・「バカ」「阿呆」といった攻撃的な表現

・「罰金を科す」という内容（個人による罰金請求は不可）

・「逮捕させる」「処罰する」などの断定的表現



▽ポイント（4）写真などで記録に残す



無断駐車に対して張り紙を行ったという事実は、今後トラブルに発展した際に「段階的に措置を行ってきた証拠」になります。車両ごと写真に納めれば、張り紙をした日時や車両の特徴、ナンバー等を記録できます。



ただし、プライバシー保護の観点から、車両の情報をむやみに公開するのは控えましょう。



▽ポイント（5）手書きと印刷を使い分ける



無断駐車の張り紙は、手書きと印刷のどちらでも構いません。手書きをすると、少し温かみが出る場合があります。一方、印刷は誰でも読みやすいのがメリットで、警告文らしさが出ます。手軽さも踏まえて、どちらにするか決めましょう。



張り紙をしても効果がない場合は？

張り紙をしても無断駐車をやめてもらえない場合は、他の対応をとるしかありません。ここでは、考えられる他の対処法をご紹介します。



▽対策（1）物理的な対策を行う



駐車されたくない場所に三角コーンやロープを設置し、駐車しにくくしましょう。



ただし、一般の店舗駐車場などでこの方法を採用するのは難しいので、その場合は他の対策をしてください。



▽対策（2）看板や監視カメラを設置する



店舗駐車場などでは「無断駐車禁止！発見した場合は〜」と大きく記載した看板や、監視カメラを設置すると良いでしょう。監視カメラを設置した場合は「24時間監視中」といった文言を入れた看板を導入するのもおすすめです。



看板によって不特定多数に明確な注意喚起でき、改善しなかった場合に法的措置に踏み切るハードルも下がるでしょう。



▽対策（3）管理会社や警察、弁護士に相談する



マンションの駐車場で自分のスペースに駐車されている場合は、まず管理会社に連絡しましょう。管理会社から警告してもらえる可能性があります。



また、警察や弁護士に対処法を相談するのも一手です。ただし、警察には「民事不介入」というルールがあるため、私有地の無断駐車について直接介入することは困難です。そうは言っても、アドバイスや見回りの強化をしてくれる可能性はあります。



▽対策（4）内容証明送付や損害賠償請求をする



無断駐車は不法行為であるため、法的措置に踏み切ることが可能です。法的措置をとる前には、まず内容証明郵便で最終警告を行うと良いでしょう。内容証明郵便であれば、郵便局が差出人・宛先・内容・差出日時を証明してくれるため、警告の内容も記録として残すことができます。



警察等の協力を得れば、車の所有者の特定も可能です。内容証明郵便でも解決しない場合は、損害賠償請求などを行いましょう。



無断駐車に関してよくある質問

以下に、無断駐車に関してよくある質問と回答をまとめました。



▽Q.無断駐車は何罪？



無断駐車は、必ずしも刑法に抵触するわけではありません。しかし、駐車場所や無断駐車がもたらす影響によって、以下の罪に問われる可能性があります。



・住居侵入罪・建造物侵入罪（敷地や建物に許可なく侵入した罪）

・威力業務妨害罪（威力を用いて他人の業務を妨害した罪）

・不退去罪（退去を求められても正当な理由なく居座り続けた罪）



また、無断駐車は民法第709条の不法行為に該当し、無断駐車をした人は損害賠償を請求される可能性があります。



▽Q.無断駐車の車は動かしていい？



私有地に無断駐車されたからといって、他者の車を勝手に動かすことは禁止です。レッカー車による移動など自力救済（権利を侵害された人が、公的手続きを経ずに自らの実力で権利を実現すること）をすると、自分自身が損害賠償を請求される可能性があります。



▽Q.警察は無断駐車に対処してくれる？



無断駐車は民法で定められる不法行為にあたり、警察には「民事不介入」というルールがあるため、原則として無断駐車の問題に直接的な介入をしてもらえません。



▽Q.公道の無断駐車はどうすればいい？



無断駐車は私有地に許可なく駐車することであり、公道に関しては、駐車禁止場所であれば「駐車違反」に該当します。駐車違反については警察の取り締まり対象であるため、警察に相談しましょう。



▽Q.無断駐車の張り紙をされたらどうすればいい？



無断駐車の張り紙をされたからといって、罰金が科されたり、警察に取り締まられたりする可能性は低いです。ただし、無断駐車は民法に背く行為であり、損害賠償を請求される可能性はあります。まずは相手方に謝罪し、今後は無断駐車を控えましょう。



（まいどなニュース／norico）