【ちいかわ】「東京ばな奈」むちゃうまクッキーサンド誕生！ トートバッグセットも
「東京ばな奈ワールド」にて、「ちいかわ」とコラボレーションした『ちいかわクッキーサンド バナナミルク味』『ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット』が2026年3月27日（金）より販売が開始される。
＞＞＞『ちいかわ』×「東京ばな奈」の商品をチェック！（写真15点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。
2026年夏より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。
そんな人気作品『ちいかわ』と「東京ばな奈」のコラボスイーツ第2弾、ちいかわたちが描かれたクッキーサンドが誕生した。サクサク食べちゃう、 ”むちゃうま” クッキーサンドと、『ちいかわ』×「東京ばな奈」コラボ史上、初めてのトートバッグも登場する。
真四角なフォルムが可愛いクッキーサンドには、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が。もぐもぐしたり、ぺろっとしたり......表情豊かな絵柄は6種類。ちいかわたちの様子に思わずこちらまでおなかがすいてきそう。
香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーには、はみ出るようにバナナミルク味のチョコレートをサンド。バナナの優しい甘さと、まろやかなミルクが相性抜群だ。サクサク軽やかな食感に、ついついもう1枚食べたくなっちゃう、そんなクッキーサンドとなっている。
また18枚入は、オリジナルステッカー付き。おくちの周りにクッキーをつけて満足そうなちいかわ、ハチワレ、うさぎのステッカーがランダムで1枚ついてくる。パッケージから飛び出てきたような、愛くるしいデザインを楽しんでね。
そして、「ちいかわ」×「東京ばな奈」限定のオリジナルイラストが、ついにトートバッグになった。表も裏も、キラキラした瞳のちいかわたちと目が合う大満足のデザイン。側面には東京ばな奈のかぶりものからひょっこり顔をだすちいかわたち。反対側には「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」も勢揃い。360度、どこから見ても楽しめるバッグだ。
内側にはちいかわたちと「東京ばな奈」のシルエット柄の生地を使用。小物を入れるのに便利なジッパーは「ちいかわ」の特製チャーム付き。さりげなく付いたタグも可愛い、細部までこだわり抜いたトートバッグ。ぜひちいかわたちと色々なところへお出かけしてね。
トートバッグセットは『ちいかわバナナプリンケーキ 8個入』と『ちいかわクッキーサンド 12枚入』付き。「ちいかわ」×「東京ばな奈」の世界が存分にお楽しめるセットになっている。
フルーティな味わいのバナナプリンカスタードとほろ苦キャラメルクリームのダブルクリームを、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキで包み東京ばな奈らしさあふれる ”むちゃうま” なケーキ。口いっぱいにほおばれば、楽しい日も、ちょっとハードな日も、いつでも笑顔にしてくれそうなバナナプリンケーキだ。
＞＞＞『ちいかわ』×「東京ばな奈」の商品をチェック！（写真15点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。
2026年夏より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。
真四角なフォルムが可愛いクッキーサンドには、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が。もぐもぐしたり、ぺろっとしたり......表情豊かな絵柄は6種類。ちいかわたちの様子に思わずこちらまでおなかがすいてきそう。
香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーには、はみ出るようにバナナミルク味のチョコレートをサンド。バナナの優しい甘さと、まろやかなミルクが相性抜群だ。サクサク軽やかな食感に、ついついもう1枚食べたくなっちゃう、そんなクッキーサンドとなっている。
また18枚入は、オリジナルステッカー付き。おくちの周りにクッキーをつけて満足そうなちいかわ、ハチワレ、うさぎのステッカーがランダムで1枚ついてくる。パッケージから飛び出てきたような、愛くるしいデザインを楽しんでね。
そして、「ちいかわ」×「東京ばな奈」限定のオリジナルイラストが、ついにトートバッグになった。表も裏も、キラキラした瞳のちいかわたちと目が合う大満足のデザイン。側面には東京ばな奈のかぶりものからひょっこり顔をだすちいかわたち。反対側には「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」も勢揃い。360度、どこから見ても楽しめるバッグだ。
内側にはちいかわたちと「東京ばな奈」のシルエット柄の生地を使用。小物を入れるのに便利なジッパーは「ちいかわ」の特製チャーム付き。さりげなく付いたタグも可愛い、細部までこだわり抜いたトートバッグ。ぜひちいかわたちと色々なところへお出かけしてね。
トートバッグセットは『ちいかわバナナプリンケーキ 8個入』と『ちいかわクッキーサンド 12枚入』付き。「ちいかわ」×「東京ばな奈」の世界が存分にお楽しめるセットになっている。
フルーティな味わいのバナナプリンカスタードとほろ苦キャラメルクリームのダブルクリームを、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキで包み東京ばな奈らしさあふれる ”むちゃうま” なケーキ。口いっぱいにほおばれば、楽しい日も、ちょっとハードな日も、いつでも笑顔にしてくれそうなバナナプリンケーキだ。
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