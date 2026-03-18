フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が１８日に放送され、ガレッジセールのゴリが演じるキャラクター「ゴリエ」がこの日をもって水曜レギュラーを卒業すると報告した。

番組の中盤で、ゴリエはかしこまった表情で「ぽかぽかを卒業します」と報告。そして「ええ〜！？」とわざとらしく驚いた。ＭＣの「ハライチ」の澤部佑は「いやいや、知ってたでしょ」と即ツッコミ。ゴリエは「そうなんです。京都に行くことになりました」と、この日同じく卒業を発表し、結婚を機に京都に移住することになった勝野健アナウンサーに“便乗”して笑わせた。

ゴリエは「ほんとに最初はね、キャラクターが、生放送のレギュラーって、フジテレビぶっ飛んでんなって思ったの。でも３年と３か月愛してくださった。ジーンときちゃって」と感慨深げに話した。

続けて「でも、ゴリエもそうか、５４（歳）かと思ったら、まさかの（サザエさんの）波平さんと同い年っていう。意外と波平、５４（歳）みたいな」と年齢を実感。「でもやっぱりこれだけ愛してくださったので、本当にメンバーとも仲良くさせていただいたんですけど、本日をもってさよならということになりました」とさみしそうにあいさつした。

その後、スタジオでダンスナンバー「Ｐｅｃｏｒｉ Ｎｉｇｈｔ」（ペコリナイト）を生披露し、キレキレの踊りを見せた。

ゴリエは、フジテレビ系「ワンナイＲ＆Ｒ」のコントキャラクターとして生まれ、２００５年には大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に出場するなど、一世を風靡（ふうび）した。