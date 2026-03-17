池袋ファミマが『デュラララ!!』の世界観に 小売・流通業として初、アニメツーリズム協会に加盟
ファミリーマートが、一般社団法人アニメツーリズム協会に小売・流通業として初めて加盟した。アニメ作品の舞台を巡る“聖地巡礼”と連携し、全国の店舗を拠点化する取り組みを開始。その第1弾として、東京・池袋を舞台としたアニメ『デュラララ!!』のラッピング店舗を展開する。
【写真】アニメ2期OPに登場したあの店舗が『デュラララ!!』仕様にジャック!?
同社は2026年9月に創立45周年を迎えるにあたり、「いちばんチャレンジ」を掲げた施策を推進。その一環として「あそべるコンビニ」をテーマに、“衣・食・住”に“遊”を掛け合わせた新たな価値提供を目指す。今回の取り組みでは、アニメツーリズム協会が選定する「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」と連携し、実在の店舗とアニメの世界観を融合させたラッピング店舗を全国で展開していく。
聖地巡礼は国内外の観光客を地域へ呼び込むコンテンツとして注目されており、同社は作品の舞台に位置する店舗を中心に装飾を施すことで、ファンが作品世界に没入できる体験を提供する狙いだ。2026年度はこのラッピング店舗を積極的に展開し、巡礼拠点としての機能に加え、地域活性化にもつなげる考えである。
第1弾となる『デュラララ!!』は、東京都豊島区池袋の街並みを忠実に描いた作品。アニメ2期のオープニングにも登場した「ファミリーマートサンシャイン西店」を舞台に、作品の世界観を再現した装飾が施される。
対象店舗は「ファミリーマートサンシャイン西店」（東京都豊島区東池袋3丁目3番2号）で、実施期間は2026年3月17日から2026年5月下旬までを予定している。
なお、店内での写真撮影は他の利用客への配慮から控えるよう呼びかけている。
さらにラッピング店舗の展開に合わせ、限定グッズの販売や、全国店舗のマルチコピー機でのファミマプリント販売も予定している。詳細は今後発表される。
アニメツーリズム協会は2016年に設立され、「アニメ聖地88」の選定を通じて作品と地域を結びつける活動を展開してきた。ファミリーマートは今回の連携を通じ、店舗を起点とした新たな観光体験の創出を目指す。
【写真】アニメ2期OPに登場したあの店舗が『デュラララ!!』仕様にジャック!?
同社は2026年9月に創立45周年を迎えるにあたり、「いちばんチャレンジ」を掲げた施策を推進。その一環として「あそべるコンビニ」をテーマに、“衣・食・住”に“遊”を掛け合わせた新たな価値提供を目指す。今回の取り組みでは、アニメツーリズム協会が選定する「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」と連携し、実在の店舗とアニメの世界観を融合させたラッピング店舗を全国で展開していく。
第1弾となる『デュラララ!!』は、東京都豊島区池袋の街並みを忠実に描いた作品。アニメ2期のオープニングにも登場した「ファミリーマートサンシャイン西店」を舞台に、作品の世界観を再現した装飾が施される。
対象店舗は「ファミリーマートサンシャイン西店」（東京都豊島区東池袋3丁目3番2号）で、実施期間は2026年3月17日から2026年5月下旬までを予定している。
なお、店内での写真撮影は他の利用客への配慮から控えるよう呼びかけている。
さらにラッピング店舗の展開に合わせ、限定グッズの販売や、全国店舗のマルチコピー機でのファミマプリント販売も予定している。詳細は今後発表される。
アニメツーリズム協会は2016年に設立され、「アニメ聖地88」の選定を通じて作品と地域を結びつける活動を展開してきた。ファミリーマートは今回の連携を通じ、店舗を起点とした新たな観光体験の創出を目指す。