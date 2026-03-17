ファミマ、おむすび紅しゃけ＆明太子が今だけ増量中 “中具約1.5倍”企画第3弾がスタート
【モデルプレス＝2026/03/17】ファミリーマートでは、“おむすびアンバサダー”に大谷翔平選手を起用し「新生、おむすびJAPAN。」と題したおむすび施策を全国約16,400店舗で開催中。3月17日からは待望の「中具増量」第3弾がスタート、紅しゃけと辛子明太子の2つの味がラインナップした。
【写真】ファミマ“新生”おむすびを食べてみた！“煮たまご入”マヨたま肉そぼろなど嬉しい満足感
最終週となる第3弾では、不動の人気を誇る「手巻 紅しゃけ」と「手巻 辛子明太子」が登場する。注目すべきは、値段はそのままで中具を約1.5倍にボリュームアップしている点だ。油を塗って丁寧に焼き上げ、身をふっくらと仕上げた天然紅しゃけや、粒感際立つ辛子明太子がたっぷり詰め込まれた、今だけの贅沢仕様となっている。期間は3月17日（火）〜3月23日（月）まで。
ファミリーマートの「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、期待の大型ルーキー「大きなおむすび」と、「中具増量」のレギュラー陣からなる、おむすび界のドリームチームを編成した「おむすびJAPAN」。開始日から2週間で対象商品の累計販売数は830万個を突破するヒットを記録している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ファミマ“新生”おむすびを食べてみた！“煮たまご入”マヨたま肉そぼろなど嬉しい満足感
◆おにぎり「中具増量」第3弾スタート
最終週となる第3弾では、不動の人気を誇る「手巻 紅しゃけ」と「手巻 辛子明太子」が登場する。注目すべきは、値段はそのままで中具を約1.5倍にボリュームアップしている点だ。油を塗って丁寧に焼き上げ、身をふっくらと仕上げた天然紅しゃけや、粒感際立つ辛子明太子がたっぷり詰め込まれた、今だけの贅沢仕様となっている。期間は3月17日（火）〜3月23日（月）まで。
◆ファミマ「新生、おむすびJAPAN。」とは
ファミリーマートの「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、期待の大型ルーキー「大きなおむすび」と、「中具増量」のレギュラー陣からなる、おむすび界のドリームチームを編成した「おむすびJAPAN」。開始日から2週間で対象商品の累計販売数は830万個を突破するヒットを記録している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】