ウールサッキングとはどんな行動？

ウールサッキングとは、布製品を“おしゃぶり”のように吸ったり噛んだりする行動を指します。毛布や衣類、ぬいぐるみ、毛糸などを口にくわえ、ちゅぱちゅぱと吸う、あるいははむはむと噛むのが特徴です。

子猫が母猫のおっぱいを吸うときのような仕草で、前足でふみふみする動作を伴うこともあります。

一見ほほえましい行動ですが、繊維を噛みちぎって飲み込んでしまうと、消化管に詰まり腸閉塞を起こす危険があります。「吸うだけ」なのか「食べてしまっている」のかを見極めることが重要です。

なぜウールサッキングをするの？

背景にはいくつかの要因があり、ひとつだけでなく複数が重なっている場合もあります。

1.早期離乳・授乳経験の不足

母猫から早い時期に離れた場合、母猫の乳を吸おうとする「吸啜（きゅうてつ）行動」の名残が強く残ることがあります。本来は成長とともに減っていく行動ですが、安心感を得る手段として布に向かうことも。

特に眠る前やリラックスしている時間帯に見られる場合は、心を落ち着かせるための代替行動である可能性が高いです。

2.ストレスや不安

引っ越し、模様替え、家族構成の変化、多頭飼育などは猫にとって大きなストレスになります。

その不安を和らげるため、自分で自分を落ち着かせる「自己安定行動」としてウールサッキングが現れることも。頻度が急に増えた場合は、最近の環境変化を振り返ることが大切です。

3.品種的な傾向

シャムやオリエンタル系など、一部の品種で比較的多く見られるという報告があります。性格が繊細で人への依存傾向が強い猫ほど、安心行動として出やすいとも考えられています。

遺伝的な素因が関与している可能性も指摘されていますが、環境要因との組み合わせが影響するケースがほとんどです。

4.退屈や運動不足

刺激の少ない生活環境では、エネルギーの発散先が限られてしまい、布を吸う行動が“暇つぶし”のように習慣化することがあります。

特に留守番時間が長い場合や、遊びの時間が不足している場合は見直しが必要です。

おうちでできる改善策

ウールサッキングは叱ってやめさせるものではありません。まずは誤食リスクを減らし、原因となる要素を整えていくことが基本です。

誤食しやすい物を徹底管理する

細かい布やひも、ぬいぐるみ、毛糸などは猫の手が届かない場所に片付けましょう。「吸うだけ」だったとしても、突然噛みちぎることがあります。

物理的にアクセスできない環境をつくることが、最も確実な事故予防です。

運動と遊びの時間を増やす

狩猟本能を満たす遊びを毎日取り入れることで、フラストレーションは軽減されます。短時間でも集中して遊ぶ時間を確保することがポイントです。

エネルギーが適切に発散されると、問題行動は落ち着きやすくなります。

安心できる環境を整える

隠れられる場所や高い場所を用意し、猫が自分のペースで過ごせる空間を確保しましょう。生活リズムを安定させ、ストレス源を減らすことが、根本的な改善につながります。

なお、頻度が多い、明らかに飲み込んでいる可能性がある、嘔吐や食欲低下、お腹の張り、便秘が見られる場合はすぐに動物病院へ相談してください。

まとめ

ウールサッキングは、安心感を求める自然な行動であることが多い一方、誤食のリスクを伴います。かわいい仕草として見過ごさず、背景にあるストレスや環境要因に目を向けることが大切です。

行動が強まる、体調に変化がある場合は専門家への相談を検討しましょう。安全な環境づくりと丁寧な観察が、愛猫を守る第一歩になります。

(獣医師監修：葛野宗)