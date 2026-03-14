浅草花やしき×「ドムドムハンバーガー」がコラボへ！ “限定どむぞうくん”のぬいぐるみチェーン付きチケット登場
東京・浅草にある“浅草花やしき”は、4月1日（水）から4月26日（日）まで、ハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とコラボレーションしたイベントを開催する。
【写真】キュートな2種展開！ 花やしきオリジナル「どむぞうくんぬいぐるみボールチェーン」
■ちょっとレトロなコラボ
今回、昭和に誕生した日本最古のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」と、江戸時代に誕生した日本最古の遊園地、浅草花やしきがタッグを組み開催される「ドムドム×花やしき2026」は、おなかも心も満たす、ちょっとレトロなコラボレーションイベント。
期間中は、本コラボを記念したグッズとして、「花やしきオリジナルどむぞうくんぬいぐるみボールチェーン」を数量限定で発売。花やしきの看板アトラクションの1つである“パンダカー”になりきった「パン田のるぞう」と、花やしきのロゴ刺しゅうとおしりの花がトレードマークの「まるはなくん」の2種類がそろう。
また、さまざまなアクティビティも登場。園内全体で体験する「ドムドムハンバーガーメニューさがしラリー」や、限定景品が用意される「マルハナ縁日」のほか、限定バーガ−やオリジナルグッズの販売、園内装飾など、遊園地ならではのコンテンツが多数展開される。
さらに、花やしき公式チケット購入サイトでは、入園チケットに加え、「花やしきオリジナルどむぞうくん（全2種）」とラリー、ノベルティがセットになった「スペシャルチケット」を販売中。
イベント混雑緩和のため、4月1日（水）から4月5日（日）は日付指定チケット、4月6日（月）からが日時指定なしのチケットとなるため注意が必要だ。
【写真】キュートな2種展開！ 花やしきオリジナル「どむぞうくんぬいぐるみボールチェーン」
■ちょっとレトロなコラボ
今回、昭和に誕生した日本最古のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」と、江戸時代に誕生した日本最古の遊園地、浅草花やしきがタッグを組み開催される「ドムドム×花やしき2026」は、おなかも心も満たす、ちょっとレトロなコラボレーションイベント。
また、さまざまなアクティビティも登場。園内全体で体験する「ドムドムハンバーガーメニューさがしラリー」や、限定景品が用意される「マルハナ縁日」のほか、限定バーガ−やオリジナルグッズの販売、園内装飾など、遊園地ならではのコンテンツが多数展開される。
さらに、花やしき公式チケット購入サイトでは、入園チケットに加え、「花やしきオリジナルどむぞうくん（全2種）」とラリー、ノベルティがセットになった「スペシャルチケット」を販売中。
イベント混雑緩和のため、4月1日（水）から4月5日（日）は日付指定チケット、4月6日（月）からが日時指定なしのチケットとなるため注意が必要だ。