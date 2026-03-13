見た目は最高に好みなのに…。男性が「絶対NG」と思う女性の“残念”な特徴
いくら見た目が男性にとって理想的でも、ある特徴があると男性の恋心は一気に冷めてしまうもの。
見た目だけでは長続きしない恋愛の真実です。
そこで今回は、男性が「絶対NG」と思う女性の“残念”な特徴を紹介します。
何にでもすぐに反論してくる
男性が最も引いてしまうのが、何かと突っかかってくる女性です。
あなたは照れ隠しのつもりでも、男性には「自分を拒絶している」というメッセージにしか聞こえません。
そんな態度が続くと、どんなに好みのタイプでも「彼女と付き合っても疲れそう」と距離を置かれてしまうんです。
自分に都合のいい時だけ甘えてくる
普段はクールなのに、何かをお願いするときだけ突然可愛く甘えだす…。
急にキャラが変わる女性に男性は不信感や警戒心を抱きます。
思わず「他にも隠している部分があるのでは？」と考えてしまうのです。
甘えるなら、日頃から自然な甘え加減を保ち、「ごめんね」という誠実さを忘れないこと。
それが男性に「可愛い」と思わせる正しい甘え方なのです。
今回紹介した行動を無意識にしていると、意中の男性から距離を取られる一方なので、心当たりがあるならすぐに改善に努めてくださいね。
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