GiRLS by PEACH JOHNとパワーパフ ガールズが初コラボ♪限定ランジェリーコレクション

PEACH JOHNの妹ブランド「GiRLS by PEACH JOHN（ガールズバイピーチ・ジョン）」から、大人気カートゥーンアニメ「パワーパフ ガールズ」との初コラボコレクションが登場。2026年3月18日(水)より、ピーチ・ジョン公式通販サイトおよび全国の店舗*にて発売されます。ブロッサム、バブルス、バターカップの3人のヒロインをイメージしたポップでキュートなデザインが魅力。遊び心たっぷりのランジェリーとルームウェアで、毎日の時間をもっと楽しく彩ります♡

人気ブラトップにコラボデザイン登場



累計43万枚※を突破した人気ブラトップ「Peasy（ピージィ）」シリーズの「Peasy002ノンワイヤーブラ」に、パワーパフ ガールズをイメージしたスペシャルデザインが登場。

キャラクターの顔やガーリーなモチーフをプリントし、ポップで可愛い雰囲気に仕上げています。

広めのネックラインのトップスからも見えにくい細身のキャミソールタイプで、ワキや背中の段差が出にくい設計。フィット感のある洋服やトレンドのシアートップスのインナーにもぴったりです。

商品は「パワーパフ ガールズ Peasyノンワイヤーブラ」で、価格は2,508円（本体価格2,280円）、サイズはS、M、L。カラーはブルー、ピンク、グリーンの全3色展開です。

※集計期間：2020年1月29日～2025年12月17日(ショーツも含む)

セットで楽しめるショーツ＆パジャマ



ブラとお揃いで楽しめる「パワーパフ ガールズ Peasyショーツ」もラインナップ。

価格は1,200円（本体価格1,091円）、サイズはS、M、L。カラーはブルー、ピンク、グリーンの全3色です。キャラクターの可愛いデザインが、毎日のランジェリータイムを楽しくしてくれます。

さらに、ブロッサム、バブルス、バターカップをモチーフにした「パワーパフ ガールズ プリントパジャマ」も登場。ゆったりとしたシルエットで、リラックスタイムにぴったりの一着です。

トップスの袖とボトムスの裾にはプリーツとリボンモチーフをあしらい、ガーリーな印象をプラス。トップスの後ろネック部分には「The Powerpuff Girls」のロゴがプリントされています。

価格は3,980円（本体価格3,619円）、サイズはワンサイズ、カラーはピンク（全1色）です。

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s26)

ここでしか手に入らない限定コレクション



「GiRLS by PEACH JOHN」と「パワーパフ ガールズ」の初コラボコレクションは、ポップで遊び心あふれるデザインが魅力の特別なラインナップ。

ランジェリーからルームウェアまで、キャラクターの世界観を楽しめるアイテムが揃っています♡

お気に入りの一枚を取り入れて、毎日のリラックスタイムやおしゃれをもっと楽しくしてみてはいかがでしょうか。