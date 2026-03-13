この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「絶対に見ておいて」フランチャイズ加盟で損しないためのメディア5選！定番から衝撃の裏側暴露チャンネルまで

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」に出演する松原氏が、「【2026年最新版】フランチャイズを調べるなら絶対見るべきメディア５選【FC/おすすめ】」を公開した。本動画では、フランチャイズ情報を得るために有用なメディアを5つ紹介。定番の媒体から、身近な有名店の裏側に迫る衝撃的なチャンネルまで、加盟検討者にとって最も重要な情報源がどこにあるのかを提示している。



松原氏は、情報収集に欠かせない定番メディアとして「アントレch」や「フランチャイズチャンネル」を挙げる。「フランチャイズチャンネル」については、「竹村さんが出ると再生数が上がらない」と、頭を抱えながらファンならではの複雑な心境を吐露した。



中盤では、「フランチャイズの窓口チャンネル」に言及。文字情報を動画化して本部のビジネスモデルを研究できる点を評価しつつ、過去におすすめランキング動画が突然削除されたエピソードを手振りを交えて語る。続けて、自らが携わるビル清掃のフランチャイズ本部としての視点から自身の「ひとり開業チャンネル」を紹介し、他メディアと併せて過去動画も含めて網羅的に見るべきだとアピールした。



終盤、最も熱を込めて語ったのが「資金凍結された社長_フランチャイズのリアル」というチャンネルだ。ここでは、身近な有名店として知られるシルバーライフとのトラブルが赤裸々に綴られているニュースに触れ、「事実だったら相当悪質」と眉をひそめる。大企業に対する告発に対し、「100%ダメージを受ける」と、その影響力の大きさを断言。松原氏は独自の哲学として、自社のスタッフにも「こういうフランチャイズ本部には絶対にならないでおこうね」と反面教師として動画を見せていることを明かし、加盟店側に100%寄り添うメディアの価値を高く評価した。



単なる表面的な情報収集にとどまらず、本部のビジネスモデルや加盟店側のリアルな実態を多角的に検証することの重要性が示された。これからフランチャイズへの加盟を検討する人や、既に加盟して不安を抱えている人にとっても、失敗しないための視座を与えてくれる内容となっている。