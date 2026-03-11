「練習試合のための名古屋―大阪間の移動、そして初戦のための東京への移動には新幹線が使われました。駅には数百人ものファンが駆けつけましたが、警護にかなり多くの人員が割かれたようです」（スポーツ紙記者）

日本での一挙手一投足に注目が集まる大谷。ブランドアンバサダーを務める警備サービス会社「セコム」などによって、厳戒態勢が敷かれているという。

「制服のSPと私服のSPが“チーム大谷”として編成され、身辺警護にあたっているそうです」（侍ジャパン関係者）

本誌は大谷の警備についてセコムに問い合わせたが、「何もお答えすることはできません」との返答が。

新幹線での移動の際には、大谷には10人ほどのSPが配置されていた。この警備態勢について、元警視庁SPで身辺警護SP学院講師の伊藤隆太さんはこう語る。

「SP1人につき1時間1万円ほどの料金が一般的。10人となると1時間で10万円です。

しかし1人に対して10人ものSPがつくということはめったにありません。サッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドが来日した際は8人ほどの警護がついたそうですが、アメリカやロシアといった大国の大統領は10人以上でした。大谷選手につくSPはそれだけ異例の人数です」

母国への凱旋ながら、移動すら油断ならない。圧倒的なスターっぷりを感じさせる大谷だったーー。