なぜそれを？ スタイリストたちが認めた「1万円以下で買える」隠れた名品

店頭に並ぶ膨大な服の中から、値段も質も納得できるアイテムと出会うのはなかなか時間と労力がかかるもの。そこで数多くのアイテムを見て・触って・比べてきたスタイリストだから知っているニッチな名品を聞き込み。



【STYLIST MEMBERS】
（渡邉恵子さん）品がいいのに親しみやすいシンプルスタイルが鉄板。　（樋口かほりさん） 私服も週3回はデニムというフリーク。　（船戸唯さん） カジュアルなのに品のいい、キレイめなスタイリングが好評。



「4ケタとは思えない厚みと立体感」

brand : FREAK’S STORE

フィッシャーマンニットカーディガン／フリークス ストア（フリークス ストア渋谷）


「防寒できる厚みがあり、編み模様も立体的。この手のニットを古着で探そうとすると硬い生地が多いのですが、これは肌あたりもソフト。ボタンでボリュームを調整できるのもうれしいです。」（スタイリスト・船戸さん）　自宅で手洗いでき、手入れもラク。



「てかりすぎないマットなレザー」

brand : Gap

ブラウンミニレザースカート／Gap　


「カジュアルが得意なGapならではの風合いで、主張しすぎないからレザーでも気軽に使えそう。個人的にミニは短いほうがかわいくてバランスもとりやすいと思っているので、この丈感も好き。」（スタイリスト・樋口さん）　より親近感がわく、黒に限りなく近いダークブラウン。台形で脚長効果もねらえる。



「種類が豊富で形もキレイ」

brand : MANGO

黒ベルベットパンプス／MANGO　ヒールの高さ5cm


「オンラインで購入可能なスペインのブランド・MANGO。とくに小物が優秀で、中でも靴は足がすらりと見えるキレイな形が多く、スタイリングでも重宝。素材にもきちんと感がありオススメです。」（スタイリスト・渡邉さん）



