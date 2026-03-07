紀行バラエティ番組『クレイジージャーニー』（TBS系）が、2026年3月末をもって終了することが明らかになった。

「番組は2015年4月にレギュラー放送をスタート。司会はダウンタウンの松本人志さん、バナナマンの設楽統さん、小池栄子さんの3人です。松本さんは、現在は出演していません。世界の変わった食習慣やディープなスポットを取り上げるマニアックな内容で、唯一無二の存在感を放っていたのですが……」（スポーツ紙記者）

人気番組であったものの2019年9月に“やらせ問題”が発覚し、同年10月に打ち切りの憂き目に遭っている。

「同年8月に放送された珍しい生き物を捕獲する旅で、その場で発見されたように演出されていたものの、実際は事前に用意されたものだということが発覚しました。過去の放送回でも同じケースが発覚し、“やらせ体質”が取りざたされました。番組はBPO審議入りし、放送倫理違反があったと見解が発表されています」（前出・同）

それでも根強いファンの要望などを受け、2022年10月からはスタッフを一新する形でゴールデンタイムで復活。しかし2024年1月にダウンタウンの松本人志が芸能活動休止を発表し、同年2月より設楽と小池の2人体制で放送が続いてきた。松本の復帰については現段階で未定と伝えられている。

そのためX上では嘆きの声も聞かれる。

《てっきり松本人志が戻ってこれるように小池と設楽が番組守ってたイメージ強いんだけどそうじゃなかったんだな》

《番組名通りクレイジーな判断松本人志さんを復活させていただけると思っていましたが残念です。失望しました》

《松本人志さんの帰る場所がまた一つ消えましたね》

今回の動きは、松本が復帰しないまま番組が終了する先例を重ねたと指摘するのはテレビ業界関係者だ。

「松本さんの芸能活動休止後に、松本さんが不在のまま終了したダウンタウンのレギュラー番組では2025年6月終了した『ダウンタウンDX』（読売テレビ制作・日本テレビ系）が知られています。最終回は浜田雅功さんも出演せず、番組に出演したタレントがドライブをしながら思い出を語るだけの内容でした。『クレイジージャーニー』も松本さんが復帰しないまま終了すると見られますが、ほかの番組がこの流れに追随する可能性があります」

『クレイジージャーニー』は松本自身、「本当に感動しながらやっている」と語るほど思い入れの強い番組であっただけに、最後の場に現れないのは本人も無念だろう。