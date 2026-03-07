ネスプレッソ40周年限定セット登場！特別なコーヒー時間を楽しむ記念コレクション
カプセルコーヒーで手軽に本格的な一杯を楽しめるネスプレッソが、2026年に誕生40周年を迎えました。これを記念して、特別なコーヒーやマグカップをセットにした限定コレクションが登場します。日常のコーヒータイムを少し贅沢にしてくれるラインアップは、自分へのご褒美やギフトにもぴったり♡さらにキャンペーンや特別企画も用意され、コーヒーの楽しみ方が広がります。
40周年記念コーヒー限定セット
40周年記念コーヒーセット（オリジナル）
価格：7,020円
伝統的なエスプレッソスタイルを楽しめるセット。歴史あるコーヒーハウスとのコラボレーションによる特別な味わいと、日本のコーヒー文化を表現したフレーバーを楽しめます。
内容：数量限定コーヒー「ネスプレッソ|カフェフローリアン」「トウキョウルンゴ」「アルペジオ」各2本（10カプセル入り）
40周年記念コーヒーセット（ヴァーチュオ）
価格：4,914円
人気の味わいをセレクトした数量限定セット。
マグサイズからエスプレッソまで幅広い抽出量に対応し、ミルクレシピにもおすすめの味わいがそろっています。
内容：「メロツィオ」「インテンソ」「アルティシオ」「ダブルエスプレッソスクーロ」各1本（10カプセル入り）
販売期間：2026年3月12日（木）～4月21日（火）
※販売期間内でも想定数量に達し次第終了します。
販売チャネル：全国の直営店舗ネスプレッソブティック／フリーダイヤル／公式ウェブサイト／モバイルアプリ
マグカップ付き特別セット
40周年記念マグカップセット（オリジナル/ヴァーチュオ）
価格：11,000円
40周年限定デザインのマグカップとコーヒー、板あめがセットになった華やかな内容。ギフトにもおすすめです。
内容：
オリジナルセット：「トウキョウルンゴ」1本（10カプセル入）
ヴァーチュオセット：「コロンビア」1本（10カプセル入）
「セレブレーションコーヒーマグカップ」2個
「ネスプレッソ|あめやえいたろうミルク×ストロベリー」
板あめ15枚入り
カラー：ストロベリー／パーチメント各1個
TOKYOセレブレーションセット（オリジナル）
価格：5,500円
トウキョウルンゴをイメージしたブルーカップに、40周年の特別メッセージと桜デザインを刻印した記念セットです。
内容：「トウキョウルンゴ」2本（10カプセル入）／「ピクシールンゴカップトウキョウ」1個
カラー：ブルー
キャンペーンと特別企画
限定コレクション購入者を対象に「WITH LOVE.」キャンペーンを実施します。
＜Nespresso賞30名様＞
365日分のコーヒーセット（オリジナルまたはヴァーチュオコーヒー）
※カップは賞品に含まれません。
＜40周年賞410名様＞
40周年記念デザイントートバッグ（非売品）＆オリジナル「トウキョウルンゴ」20カプセルまたはヴァーチュオ「メロツィオ」20カプセル分
対象商品販売期間：2026年3月12日（木）～4月21日（火）
※販売期間内でも想定数量に達し次第終了します。
※ネスプレッソ会員は対象商品購入で自動的に抽選対象となります。
※詳細は公式サイトをご覧ください。
さらにネスプレッソ会員向けに「ネスプレッソゴールドカプセルコンテスト」も開催予定。オンライン予選と東京ブティックでの本選を通じて、コーヒーの知識やテイスティング力を競います。
40周年限定で特別な一杯を
40周年を迎えたネスプレッソの限定セットは、こだわりのコーヒーとデザインアイテムを一緒に楽しめる特別なコレクションです。
自宅で手軽に味わえる本格的な一杯は、忙しい毎日のリラックスタイムにもぴったり。
数量限定のため気になる方は早めのチェックがおすすめです♡記念イヤーならではの特別なコーヒー体験を楽しんでみてはいかがでしょうか。