ネスプレッソ40周年限定セット登場！特別なコーヒー時間を楽しむ記念コレクション

カプセルコーヒーで手軽に本格的な一杯を楽しめるネスプレッソが、2026年に誕生40周年を迎えました。これを記念して、特別なコーヒーやマグカップをセットにした限定コレクションが登場します。日常のコーヒータイムを少し贅沢にしてくれるラインアップは、自分へのご褒美やギフトにもぴったり♡さらにキャンペーンや特別企画も用意され、コーヒーの楽しみ方が広がります。

40周年記念コーヒー限定セット

40周年記念コーヒーセット（オリジナル）



価格：7,020円

伝統的なエスプレッソスタイルを楽しめるセット。歴史あるコーヒーハウスとのコラボレーションによる特別な味わいと、日本のコーヒー文化を表現したフレーバーを楽しめます。

内容：数量限定コーヒー「ネスプレッソ|カフェフローリアン」「トウキョウルンゴ」「アルペジオ」各2本（10カプセル入り）

40周年記念コーヒーセット（ヴァーチュオ）



価格：4,914円

人気の味わいをセレクトした数量限定セット。

マグサイズからエスプレッソまで幅広い抽出量に対応し、ミルクレシピにもおすすめの味わいがそろっています。

内容：「メロツィオ」「インテンソ」「アルティシオ」「ダブルエスプレッソスクーロ」各1本（10カプセル入り）

販売期間：2026年3月12日（木）～4月21日（火）

※販売期間内でも想定数量に達し次第終了します。

販売チャネル：全国の直営店舗ネスプレッソブティック／フリーダイヤル／公式ウェブサイト／モバイルアプリ

スターバックス新作♡シュークリーム気分のフラペチーノ＆ラテが登場

マグカップ付き特別セット

40周年記念マグカップセット（オリジナル/ヴァーチュオ）

価格：11,000円

40周年限定デザインのマグカップとコーヒー、板あめがセットになった華やかな内容。ギフトにもおすすめです。

内容：

オリジナルセット：「トウキョウルンゴ」1本（10カプセル入）

ヴァーチュオセット：「コロンビア」1本（10カプセル入）

「セレブレーションコーヒーマグカップ」2個

「ネスプレッソ|あめやえいたろうミルク×ストロベリー」

板あめ15枚入り

カラー：ストロベリー／パーチメント各1個

TOKYOセレブレーションセット（オリジナル）

価格：5,500円

トウキョウルンゴをイメージしたブルーカップに、40周年の特別メッセージと桜デザインを刻印した記念セットです。

内容：「トウキョウルンゴ」2本（10カプセル入）／「ピクシールンゴカップトウキョウ」1個

カラー：ブルー

キャンペーンと特別企画

限定コレクション購入者を対象に「WITH LOVE.」キャンペーンを実施します。

＜Nespresso賞30名様＞



365日分のコーヒーセット（オリジナルまたはヴァーチュオコーヒー）

※カップは賞品に含まれません。

＜40周年賞410名様＞



40周年記念デザイントートバッグ（非売品）＆オリジナル「トウキョウルンゴ」20カプセルまたはヴァーチュオ「メロツィオ」20カプセル分

対象商品販売期間：2026年3月12日（木）～4月21日（火）

※販売期間内でも想定数量に達し次第終了します。

※ネスプレッソ会員は対象商品購入で自動的に抽選対象となります。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

さらにネスプレッソ会員向けに「ネスプレッソゴールドカプセルコンテスト」も開催予定。オンライン予選と東京ブティックでの本選を通じて、コーヒーの知識やテイスティング力を競います。

40周年限定で特別な一杯を

40周年を迎えたネスプレッソの限定セットは、こだわりのコーヒーとデザインアイテムを一緒に楽しめる特別なコレクションです。

自宅で手軽に味わえる本格的な一杯は、忙しい毎日のリラックスタイムにもぴったり。

数量限定のため気になる方は早めのチェックがおすすめです♡記念イヤーならではの特別なコーヒー体験を楽しんでみてはいかがでしょうか。