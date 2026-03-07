猫や猫の姿を表すネットスラング

1.ぬこ・ネッコ

ぬこもネッコも、共に「猫」という意味の言葉です。

ぬこの由来には、某漫画の主人公が「ねこ」を「ぬこ」と書き間違えたエピソードから始まった、ネットの掲示板上で「ねこ」を「ぬこ」に誤変換したことがきっかけで、猫の可愛らしさを表現するためあえて「ぬこ」と呼ぶようになったなどの説があります。

また、犬を意味する「イッヌ」とペアで「ネッコ」が使われることも多いようです。

2.さくら耳

避妊・去勢手術済みの地域猫を表す言葉です。手術をした印として、耳の先端にV字型の切り込みが入れられ、それが桜の花びらに見えることからこの呼び方となりました。残酷に感じるかもしれませんが、全身麻酔下の手術中に行われるため、猫に直接的な痛みを与えることはありません。

3.飛行機耳

猫が警戒・緊張・不安・不快・怒りなどを感じている時に見せるボディランゲージの一つで、耳を横や後ろに倒して寝かせたような状態にすることを指す言葉です。飛行機耳と同じ意味で、イカ耳と呼ぶこともあります。

4.たぬきしっぽ

猫は、恐怖心が高まると警戒行動から威嚇行動に切り替わります。その途端に全身の毛が逆立ち、細かったしっぽがたぬきのしっぽのように太く膨らみます。その状態を表す言葉が「たぬきしっぽ」です。

猫の行動を表すネットスラング

5.ニャルソック

猫は縄張り意識が強く、頻繁に縄張り内を見回る習性があります。その行動を、大手警備会社の名前に由来して名付けられたのが、「ニャルソック」です。猫が窓から外を眺めている時の真剣な表情が、巡回中の警備員の姿に重なって見えるのではないでしょうか。

6.ニャンプロ

2匹の猫が組んずほぐれつしながら遊ぶ様子を指す言葉です。猫（ニャン）がプロレスをしているようだということで「ニャンプロ」となりました。子猫を多頭飼育していると、日常的に見られる光景です。猫同士の付き合い方や、遊ぶ時の力加減などを学ぶために必要な遊び方なので、本気のケンカにならない限り、思いっきり遊ばせてあげましょう。

7.スコ座り

スコティッシュ・フォールドによく見られる、お尻を床につけ、何かに寄りかかりながら後ろ足を前方に投げ出したように座る姿を表す言葉です。まるで中年男性が家庭でくつろいでいる時のようだということから、「おっさん座り」と呼ばれることもあります。

8.お手手ないない

猫の香箱座りをしている様子を表す言葉です。香箱座りとは、スフィンクスのように座りながらも、前足を折りたたんで胸の下にしまい込む座り方です。前足が折りたたまれているためすぐには動きづらく、安心している時の座り方だと言われています。

足が胴体の下におさまっているため、姿勢が香箱のように見えることから香箱座りと呼ばれるようになりました。それを、さらにかわいらしく表現したのが「お手手ないない」で、これは前足を隠して全く見えない状態を表しています。

9.アンモニャイト

猫は安全だと判断し、安心しきって寝る場合には、ゴロンと体を倒して側面や背中を床につけた状態で無防備に寝ることがあります。そこに寒さが加わると、体温を逃さないように体を丸めて眠ります。

その様子が古代生物のアンモナイトの化石に似ていることから、アンモニャイトと呼ばれるようになりました。

飼い主の行動を表すネットスラング

10.猫吸い

飼い主さんが、愛猫の体に顔を埋めて思いっきりニオイを嗅ぐ行為を表す言葉です。歌手の坂本美雨さんがSNS上で愛猫のニオイを嗅ぐことを「猫吸い」と称したことから始まったと言われています。

猫吸いをされることを好まない猫もいますので、愛猫の許可をもらってから行うようにしましょう。

11.モフる

猫の被毛の感覚をよく「モフモフ」と表現しますが、そのモフモフ感を堪能する行為を表す言葉が「モフる」です。手で撫でたり、猫吸いのように顔を埋める行為も含まれます。

猫吸い同様、嫌がる猫もいます。くれぐれも飼い主さんの思いだけでモフらないようお願いします。

その他の猫に関するネットスラング

12.宇宙猫

猫の写真と宇宙の写真を合成した画像を表す言葉です。壮大な宇宙を背景に、驚いた表情の猫の写真がシュールだと人気になり、ネット上だけではなく、Tシャツなどのグッズとしても人気を博したようです。

13.猫ミーム

猫の動画や画像を切り抜き、背景や文字などに加工を加え、BGMを追加して作り出された動画を表す言葉です。猫の表情や柔軟な姿勢、動きなどを上手に利用して、作成者の日常を面白おかしく、魅力的に表現できる手法として人気になったようです。

14.ニャンスタグラム

Instagramで猫の画像や動画を投稿することを表す言葉です。また閲覧数を増やすため、投稿する際のハッシュタグとして「#ニャンスタグラム」と記載されることも多いです。

まとめ

SNSでよく使われるネットスラング、猫の雑誌や愛猫家同士の会話などでよく目や耳にすることが多いと思われる言葉を集めてご紹介しました。知らなくても困らないかもしれませんが、知っていると、愛猫家同士の交流をより楽しめるようになることでしょう。