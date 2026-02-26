ラサーナの猛暑対策♡ひと吹き－5℃のクールボディミストで夏の不快感をリセット

年々厳しさを増す日本の夏に向けて、海藻コスメブランド「ラサーナ」から新しい猛暑対策アイテムが登場。ひと吹きで瞬間クールな爽快感を味わえる『ラサーナ海藻クールボディミスト』が、2026年6月1日（月）より数量限定で発売されます。外出時や通勤、スポーツ後のリフレッシュなど、暑さで“ととのわない”日常を快適に整える夏の必携アイテムです。

瞬間－5℃の爽快クール感

価格：1,870円(税込)

『ラサーナ海藻クールボディミスト』は、ひと吹きで－5℃の冷感（※1）を感じられる爽快ミスト。

エタノールの気化熱と、メントール＆乳酸メンチルの冷感刺激によるダブルの冷却メカニズムで、瞬時にひんやり感を実感できます。

汗や風と反応することでさらに清涼感がアップし、暑さによる不快感をすばやくリセット。

爽やかなシトラスミントの香りが広がり、レモンとミントのフレッシュな香調から、繊細なフローラル、最後はやわらかなムスクへと変化します。

※1 つけた瞬間の感触

頭皮にも使えるマルチ設計

ボディだけでなく頭皮にも使えるマルチユース設計も大きな魅力。髪を結んだ後の首元、通勤・外出時、スポーツ後の頭皮、お風呂上がりのクールダウンなど、さまざまなシーンで活躍します。

軽量なPETボトルを採用し、逆さでも使える正倒立キャップ設計で使い勝手も抜群。ノンパウダー処方のため白残りもなく、髪がごわつかない使用感にもこだわっています。

ミントグリーン×マットメタリックのパッケージは、レモンとミントの線画がアクセントとなり、涼しげなデザインです。

人気クールシリーズも展開

ラサーナでは、夏に向けたクールアイテムも展開しています。

『ラサーナプレミオールクールリフレッシュ』は、シャンプー375ml（詰め替え用）3,300円、トリートメント375g（詰め替え用）3,850円、ヘアエッセンス65ml2,860円（税込）。

さらに『ラサーナ海藻ボディソープクールタイプ』は、480ml1,760円、480ml付け替え用1,650円（税込）。暑い季節のヘアケアやボディケアを、爽やかな清涼感でサポートしてくれるシリーズです。

夏の快適リフレッシュ習慣♡

猛暑が続く夏の日常を快適に整える『ラサーナ海藻クールボディミスト』は、2026年6月1日（月）より通信販売・インターネットにて数量限定発売。持ち歩きやすいサイズと瞬間クールな使用感で、外出先でも手軽にリフレッシュできます。暑さが気になるこれからの季節、ラサーナの猛暑対策アイテムで心地よい夏時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♡