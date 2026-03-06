Snow Man佐久間大介（33）が5日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。親友との関係性を明かした。

番組の「あざと連ドラ」でスパイクの小川暖奈が演じた、失恋した女性を励ます親友役の行動にスタジオが沸いた。

小川が演じた親友は、失恋した友人に「フラれた初恋の人って、イケメン？写真ないの？」と質問し、友人から「デリカシー終わってる」と笑いながらツッコまれていた。

紅しょうがの稲田美紀は「いいシーンですね」と拍手した。

佐久間は「僕もすごい信頼を置いている親友がいるんで、そいつと飯食ったあとに散歩するんですよ。その時間が一番好きで。こういうたわいのないことでも『こいつといるの楽しいな』みたいな、存在が近くにいるっていうのが良かったですよね」と「あざと連ドラ」のキャストに共感した。

稲田は「そういう友だちはいますか？」とMCの山里亮太に質問すると、佐久間は「あー、ちょっと待ってください」と止め、鈴木愛理も「誰も聞かなかったのに」とつっこんだ。

黙り込む山里に、佐久間は「ハートレス山里が…」とあだ名をつけ、山里は「誰がハートレスだ！」と声を上げた。