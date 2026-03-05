¡Ö마지막으로¡Ê¥Þ¥¸¥Þ¥°¥í¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©µû¤Î¥Þ¥°¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö마지막으로¡Ê¥Þ¥¸¥Þ¥°¥í¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡ª
¡Ö마지막으로¡Ê¥Þ¥¸¥Þ¥°¥í¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö마지막으로¡Ê¥Þ¥¸¥Þ¥°¥í¡Ë¡×¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö마지막¡Ê¥Þ¥¸¥Þ¥¯¡Ë¡×¡á¡ÖºÇ¸å¡×¤È¡¢½õ»ì¤Î¡Ö으로¡Ê¥¦¥í¡Ë¡×¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ë¤â¡Ö¥Þ¥¸¡×¤ä¡Ö¥Þ¥°¥í¡×¤È¤¤¤¦Æ±¤¸È¯²»¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÕÌ£¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
