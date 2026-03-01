【BEASTARS FINAL SEASON】PV＆OPテーマ、新キャスト発表！
2026年3月7日よりNetflix独占配信が開始されるアニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2、ファイナルPV、オープニング・テーマ、新キャストが公開された。
＞＞＞ファイナルPV場面カットやキャストコメント画像をチェック！（写真16点）
肉食獣と草食獣の共存する世界で、本能と向き合う若き獣たちの群像劇。大人気「動物版、青春群
像劇」アニメ、ついに完結。数々のマンガ賞を受賞し全世界累計発行部数 1000 万部を超える傑作コミック『BEASTARS』(板垣巴留・秋田書店『少年チャンピオン・コミックス』刊)を原作とし、日本屈指のCGアニメスタジオ・オレンジが制作した同名アニメシリーズは、2019年の第1期放送以降、国内外で高い評価を獲得してきた。第1期・第2期は各種プラットフォームにて好評配信中。完結編の前章となる『BEASTARS FINAL SEASON』Part1 は2024年12月よりNetflixで独占配信中。
シリーズ最終章となる『BEASTARS FINAL SEASON』Part2はNetflix独占配信開始が2026年3月7日に決定している
そしてこのたび、配信を目前にしてオープニング・テーマを使用したファイナルPVが公開された。
PVで聴けるオープニング・テーマは、神前暁の『LA FERALIA』に決定。
さらに、新規キャストも公開。イナリ組ボス・テン役は遠藤綾、マダラ組 ボス・ミソ役は高木渉、ドク組 ボス・サボン役は勝杏里が務める。
『BEASTARS FINAL SEASON』Part2は2026年3月7日に配信。お楽しみに。
（C）板垣巴留（秋田書店）／東宝
