【ミッフィー】タイトーくじに「Pastel Flower Collection」が登場！
タイトーくじの新商品として【タイトーくじ ミッフィー Pastel Flower Collection】を全国のファミリーマートやホビーショップ、書店などの対象店舗にて2026年2月28日（土）より順次発売される。
＞＞＞タイトーくじ ミッフィー Pastel Flower Collection景品を全てチェック！（写真12点）
ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描いた絵本の主人公。正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと、家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けている。
本商品は、春のお出かけが楽しくなるアイテムをそろえたミッフィーくじの第8弾。パステルカラーとお花をテーマに、タイトーくじオリジナル衣装「お花柄のお洋服」を着用したミッフィーのぬいぐるみや、トートバッグ、ポーチ、ハンドタオルなど実用性の高い雑貨アイテムがラインアップされている。お部屋に飾ったり毎日のおでかけにも使える、春らしさと可愛らしさが詰まったこの時期にぴったりのくじだ。
A賞は、オリジナル衣装「お花柄のお洋服」を着用した約48cmの大きなぬいぐるみ。B賞のトートバッグは、ミッフィーとお花がエンボス加工で表現されており、春のお出かけが楽しくなるデザイン。C賞は、同じくエンボス加工で表現したミッフィーとお花がかわいいポケットティッシュケース付きポーチ。小物の収納にも便利なアイテムだ。D賞は、「お花柄のお洋服」を着用したミッフィーのマスコットバッジで、ボールチェーンと安全ピン付きなので好きな場所に付けられる。E賞はジャガード織りでふわふわの肌触りのハンドタオル、F賞は鞄などにつけて楽しめるワッペンキーホルダー。春らしいパステルカラーとお花がポイントの、実用性とかわいらしさを兼ね備えたラインアップとなっている。
LH（ラストハッピー）賞には、オリジナル衣装「お花柄のお洋服」を着用した約48cmの大きなぬいぐるみをご用意。最後のくじを引いた方にプレゼントされる。
そしてWH（ダブルハッピー）賞は、タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した方の中から抽選で30名に「LH賞 特大サイズぬいぐるみ お花柄のお洋服 ブルー」がプレゼントされる。
さらにEXH（エクストラハッピー）賞は、タイトーくじ公式サイトからF賞のくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した方の中から抽選で100名に「A賞 特大サイズぬいぐるみ お花柄のお洋服 レッド」がプレゼントされる。
また、「タイトーくじ ミッフィー Pastel Flower Collection」の発売を記念して、「A〜F賞セット」を抽選で2名様にプレゼントするキャンペーンも実施される。
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv, 1953-2026 www.miffy.com
（C） TAITO CORPORATION
