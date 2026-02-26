今季らしさが手に入る♡ スーツライクな「スカートパンツ」着回し術3選

お出かけの予定が多くなる春は、シーンをまたいで活躍するマルチWayアイテムが大活躍！今回は、FRUIITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、着回しバリエが無限大な「スカートパンツ」を使ったコーデを3つご紹介します。お昼間のきちんと感も、夜のおめかしも叶うスーツライクなデザインをぜひチェックして♡

マルチな3点セット！スカートパンツ 2枚のスカートとパンツの3点で構成されたセットボトムは着回しバリエが無限大。クールな印象のピンストライプと繊細なレースの組みあわせは上品かつ色気もある、まさにイイ女服。

着回すアイテムはこちら♡ 【The Girls Society】マルチWayスカーテッドパンツ 女のコにもほめられるKムードが満点◎。 マルチWayスカーテッドパンツ 27,500円／The Girls Society

Cordinate 【Day】モードライクなレイヤードボトムはきちんと感で乗りこなして プレイフルなボトムは品行方正なネイビーニットで落ち着かせて。フリルやレース、リボン、細部に甘さを宿した着こなしで自分らしさをアピール。 スカートとパンツは着回し。シャツレイヤード風ニット 12,980円／RANDA イヤリング 5,400円／アビステ バッグ 6,990円／MANGO ポインテッドトウパンプス 40,700円／UDIRE（HANA KOREA）

Cordinate 【Night】オトナな余裕をまとえるリラクシーなシルエットと肌見せ モコモコなニットに白レース、モテの王道アイテムを使いつつ、着こなしは攻めるのがしゃれガールの鉄則。 レーススカートとパンツは着回し。モヘアニットキャミとカーディガンのセット 15,000円／SNIDEL ダテめがね 1,100円／ラティス 黒ハンドバッグ 7,590円／カシュカシュ（アンビリオン）シルバーポインテッドトウパンプス 10,890円／EVOL

Cordinate 【Night】グレーのスカートの下に仕込んだ女みレースでメロウな私に バラのポンポンがあしらわれた、ガーリーニットもくすみパステルなしゃれ色を選んでこなれ感をゲット。レーススカートを重ねれば、オフィス見えを回避しつつ、華やかさも増して、イイ女確定♡ スカートとレーススカートは着回し。ローズニット 8,470円／igi（アンティローザ）ショートブーツ 14,960円／RANDA 撮影／熊木優（io・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／櫻井優衣（本誌専属）

Ray編集部 副編集長 小田和希子

櫻井優衣