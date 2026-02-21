¥è¥É¥Ð¥·¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¤Ë¤Æ¥Ý¥±¥«¡Ö³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥Ë¥ó¥¸¥ã¥¹¥Ô¥Êー¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤¬2·î24Æü11»þ¤«¤é¼Â»Ü¡ª
¡Ú¥è¥É¥Ð¥·¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡§³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ã¥¹¥Ô¥Êー¡×ÃêÁªÈÎÇä¡Û ÃêÁª´ü´Ö¡§2·î24Æü11»þ～2·î25Æü10»þ59Ê¬ ÅöÁªÈ¯É½¡§2·î25Æü18»þ¤´¤í ÃíÊ¸´ü¸Â¡§2·î26Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¡¡¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥è¥É¥Ð¥·¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡×¤Ë¤Æ¡¢TCG¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¥²ー¥à MEGA ³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥Ë¥ó¥¸¥ã¥¹¥Ô¥Êー¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤¬2·î24Æü11»þ¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ÃêÁª´ü´Ö¤Ï2·î25Æü10»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜÃêÁªÈÎÇä¤Ï¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥è¥É¥Ð¥·¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡×²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢2024Ç¯2·î20Æü¤«¤é2026Ç¯2·î19Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢¥è¥É¥Ð¥·¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¤Ë¤Æ¹ØÆþÍúÎò¤Î¤¢¤ë¥æー¥¶ー¡ÊÌµÎÁ¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ê¤É¡¢ÌµÎÁ¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤Î¹ØÆþÊ¬¤Ï½ü¤¯¡Ë¤È¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥éÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþÍúÎò¤¬¤¢¤ê¡¢2026Ç¯2·î19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¶¦ÄÌ²½ºÑ¤ß¤Î¥æー¥¶ー¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¾ò·ïÌ¤Ã£¤Î¥æー¥¶ー¤â±þÊç¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÃêÁª¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅöÁªÈ¯É½¤Ï2·î25Æü18»þ¤´¤í¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¹ØÆþ´ü¸Â¤Ï2·î26Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¥è¥É¥Ð¥·¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡Ö³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥Ë¥ó¥¸¥ã¥¹¥Ô¥Êー¡×ÃêÁªÈÎÇä¤Î¥Úー¥¸