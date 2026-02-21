¡ÖLOGOS¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖCAMP with SNOOPY¡×¤Ë¿·ºîÅÐ¾ì¡ªµ¡Ç½¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥°¥Ã¥º¤Ç½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤è¤¦
²ÈÂ²¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥×¤äBBQÍÑÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLOGOS¡×¤«¤é¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡ÖCAMP with SNOOPY¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖLOGOS¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖCAMP with SNOOPY¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤ë
¢£¡ÖCAMP with SNOOPY¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖCAMP with SNOOPY¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ä¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇËÁ¸±¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£µ¡Ç½À¤Î¹â¤¤¡ÖLOGOS¡×¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥°¥Ã¥º¤Ë¡¢¿Æ¤·¤ß¤¢¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¿¤Á¤Î¥¢¡¼¥È¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
¢£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·ºî¤òÂç²òË¶¡ª¤Þ¤ÀÈ©´¨¤¤½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
ÁáÂ®¡¢2026Ç¯½Õ¤Î¿·ºî¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖCAMP with SNOOPY¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
ÃíÌÜ¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥â¥«¥«¥é¡¼¤Î¡ÖSNOOPY ¤ä¤ï¤é¤«¤¢¤Ã¤¿¤«¥·¥å¥é¥Õ¡¦0¡×(1Ëü2800±ß)¡£¤Õ¤«¤Õ¤«¤ÇÈ©¿¨¤ê¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¥Õ¥é¥ó¥Í¥ëÀ¸ÃÏ¤È¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ÎÁíÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¸ÃÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¡£ÃæÌÊ¤Ë¤Ï·ÚÎÌ¤ÇÊÝ²¹À¤Î¹â¤¤¥À¥¤¥Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢½ÕÀè¤ÎÎä¤¨¹þ¤àÄ«ÈÕ¤âÃÈ¤«¤¯Ì²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æ±¤¸¥·¥å¥é¥Õ¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ì¤ÐÏ¢·ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¿Æ»Ò¤ÇÅº¤¤¿²¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
ÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¶·é¤Ë»È¤¨¤Æ¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¤Î¼ýÇ¼ÂÞ¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ²ÄÇ½¡£Ãë´Ö¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢Ìë¤Ï¿²ÂÞ¤È¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤è¤¦¡£
¿²ÂÞ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖSNOOPY ¥»¥ë¥Õ¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥È ¤Þ¤¯¤é-BF¡×(2880±ß)¡£¥Ð¥ë¥Ö¤ò¤Ò¤Í¤ë¤È¼«Æ°¤Ç¶õµ¤¤¬Æþ¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¼ýÇ¼ÂÞ¤Ø¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¡£¥«¥é¡¼¤â¥·¥å¥é¥Õ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¸¥åÌÌ¤Ë¤Ï¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥¦¥óÌÌ¤Ë¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¡¢µ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê³¨ÊÁ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÖSNOOPY ¥Ð¥±¥Ã¥È¥Á¥§¥¢-BF¡×(9900±ß)¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¡£ºÂÌÌ¤Î¥µ¥¤¥É¤Ï¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤À¤«¤é¿¿²Æ¤Ç¤âÄÌµ¤À¤¬¤è¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ëÇÛÎ¸¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£ºÂÌÌ¤È¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï´°Á´¤ËÊ¬Î¥¤Ç¤¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤ÇÉÕÂ°¤Î¼ýÇ¼¥Ð¥Ã¥°¤Ø¤·¤Þ¤¨¤ÐÄ¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ª¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÂÑ²Ù½Å¤Ï150¥¥í¤È´è¾æ¤À¤«¤é»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆºÂ¤ì¤ë¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÇØÌÌ¤Ë¤â¥×¥ê¥ó¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢°¦ÕÈ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
²°Æâ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤´¤Ã¤³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÂºÝ¤ÎÌî³°¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤âÊØÍø¤Ê¡ÖSNOOPY KIDS ¥Æ¥ó¥È¡×(1Ëü1800±ß)¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ËÜ³ÊÅª¤Ê¤Ä¤¯¤ê¡£²°Æâ¤Ç¤Ï¥Õ¥ì¡¼¥à¤Îº¹¤·¹þ¤ßÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¾²¤ò½ý¤Ä¤±¤º¡¢Ìî³°¤Ç¤Ï¥Ú¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¡£
¥Õ¥ë¥¯¥í¡¼¥º¤¹¤ë¤«¤éÃæ¤ÇÃåÂØ¤¨¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¾®Áë¤ò³«¤±¤ì¤ÐÄÌµ¤¤Î¤Û¤«Ãæ¤ÇÍ·¤Ö»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¤³¤Á¤é¤â¼ýÇ¼¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¤Ë¤Ç¤¤ë¡£ÆüÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ØÃÏ¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
Ìî³°¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î±é½ÐÍÑ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏºÒ³²»þ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖSNOOPY ¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸LED¥é¥ó¥¿¥ó-BF¡×(8800±ß)¡£¸÷¸»ÉôÊ¬¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ä¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¡¢ÃÝÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤µ¤·¤¯ÍÉ¤é¤°Åô¤ê¤Ë¤Û¤Ã¤ÈÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡£
¥é¥¤¥È¤Ï²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÃÈ¿§¤Ç¡¢ÍÉ¤é¤®¥â¡¼¥É¤Î¤Û¤«ÄÌ¾ï¤ÎÅÀÅô¥â¡¼¥É¤Ë¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£LED¤À¤«¤é¥ä¥±¥É¤ä°ú²Ð¤Î´í¸±¤¬¤Ê¤¯¡¢ÅÅ¸»¤ÏUSB¤Ë¤è¤ë½¼ÅÅ¼°¤Ç°·¤¤¤â´ÊÃ±¡£USB¤Î½ÐÎÏ¥Ý¡¼¥È¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤âÂç½õ¤«¤ê¡ª
¸«¤¿ÌÜ¤Î°¦¤é¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¡Ç½¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ê¡ÖCAMP with SNOOPY¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¥í¥´¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¹¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
