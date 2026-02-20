独占欲＆嫉妬心が強すぎる…。要注意！「束縛気質な男性」の特徴
恋愛は時として予想外の展開に悩まされることも。
特に、付き合いを重ねるうちに強い束縛傾向が見えてくる彼氏との関係は、女性の心を深く傷つけかねません。
そこで今回は、交際前に知っておきたい「束縛気質な彼」の特徴をご紹介します。
狭い交友関係は要注意
友人が極端に少ない男性は、恋人への依存度が高くなりがち。
自分の時間を持て余すことで、彼女の行動に過度な関心を向けてしまいます。
過度な情報収集にご用心
「誰と誰が友達なの？」「その人とはどんな関係？」。
あなたの交友関係を細かく確認してくる男性には気をつけましょう。
一見、優しい気遣いに見えるかもしれませんが、これは相手を管理下に置きたいという欲求の表れかもしれません。
窮屈な連絡ルールを定めようとする
「既読したらすぐに返信して」「行動は逐一報告して」など、細かな連絡ルールを設定してくる男性も要注意。
このような行動は、相手への不安や支配欲の表れであることが多いのです。
健全な恋愛関係とは、お互いを思いやりながらも適度な距離感を保つこと。
束縛は決して愛情表現ではないですし、交際初期から窮屈さを感じるような関係は将来的に大きなストレスとなる可能性もあるので。今回紹介したサインを見逃さない目を持ちたいものですね。
