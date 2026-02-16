「合わせやすい」カラーコートの選び方「華やかなだけじゃない」ベーシックカラーに似合うデザイン

大人の装いに映えるアウターを、35,000円以下の価格を条件に選りすぐってお届け。 ポイントは質感とデザイン。凝った色や柄でもシンプルの気分転換におさまる、とり入れやすいアイテムをピックアップ。







「きちんとの中に華やぎを」ウール素材の映える色・柄

大人の落ち着きを保てるウール素材は、キャッチーな色や柄とも調和がとりやすい。デザインは極力シンプルを貫くと色柄が引き立つ。







装いを軽やかに導くまろやかなイエロー



アルパカ混の糸を使用した、リュクスな起毛感のウール地。首元のスナップボタンは開閉具合によって、自在なアレンジが可能。アクセ感覚のチェーンつきバッグを添えて、親しみのあるレディライクなルックスへ。







大人なブラウンベースで辛口にレオパード柄



レオパード柄コート／SLY（バロックジャパンリミテッド） 柄が小ぶりかつ暗いトーンで、装いにもなじませやすい。チンストラップつきのスタンドカラーやウエストベルトなど、どことなくきちんと見えるディティールでシックに。







ブリティッシュムードのチェック柄をシックな配色で



ブルー×グリーンチェック柄コート／MANGO ダークグリーン＋ダークブルーによる暗めのインテリ配色で、育ちのいいチェック柄に大人っぽさにつながる重みを。シャープなＶを描く大きなえりが、顔まわりにキレをプラス。







