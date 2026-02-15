違いは「効き目」 美肌の人ほど「ずっと使っている理由がある」最高のマスク・パック





美容のプロが「続けている」本当にいいシートマスク・パック



数あるパック・シートマスクの中でも「続けていると肌も変わった」美容のプロたちが絶対の信頼をおくアイテム。肌悩みの解決、ここぞというときの即効性に優れたタイプ、1回の使用で約100円なのに高成分、またスキンケアの最後にしっかり潤いを閉じこめるクリームまで。より肌に磨きをかけるべく「手に取らない理由がない」名品をご紹介します。







「1回100円レベル」毎日使えるハイコスパの名品

ダーマレーザー スーパー VC100 マスク(7枚入) 770円／クオリティファースト 「髪を乾かしながら毎晩パックをしています。紫外線を多く浴びてしまった日には美白系のポーラのホワイトショット、毛穴が気になるときにはビタミンが配合されているダーマーレーザースーパーVC100など。その日の過ごし方によって異なる効果のあるパックを使用します」(ちゃりこさん・ビューティインフルエンサー)

レーザー美容発想の進化型浸透システムで即効性の高いシートマスク。ビタミンCの約100倍の浸透力を持ちビタミンCの理想形ともいえるAPPSをはじめとした高濃度ビタミンC配合し、毛穴を徹底的にケア。防腐剤・アルコール・香料・着色料・鉱物油不使用で、肌にやさしいのもポイント。







周囲に気づかれるくらい調子のいい肌に！

THREEのピュリファイング クレイマスク 6,050円 「このTHREEのクレイマスクと、FEMMUEのドリームグロウマスク PFは、抜群に透明感が上がる私的・最強セット。ゴワつきの要因となる余分な皮脂や角質をクレイマスクで吸着したのち、シートマスクでうるおいを補給した次の日は肌が明るくなった？と何人にも聞かれたほど」（natsukiさん・フリーPR）

濃厚粘土ペーストのクレイマスク。ミネラル豊富な粘土とサンゴパウダーが毛穴まで入りこみ、ごわつきの原因となる汚れや余分な皮脂、古い角質を吸着。







炭酸パックの名品

ドクターメディオン スパオキシジェル3回分 4,070円／メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ 「炭酸パックマニアの私の中でも愛用歴が長く、お勧めしたいのがこれ。血行がよくなり肌のキメの整い、吸いつくようなもっちり肌に」（Romiさん・インフルエンサー） くすみにくくなった、毛穴の開きなども気にならなくなった、化粧のりが今までと段違い、というレビューも多い炭酸パックの名品。













美肌の人ほど「続けている」名品

