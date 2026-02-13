Åßµ¨¸ÞÎØ»Ë¾å½é¡¢Êì»Ò¤ÇÆ±»þ½Ð¾ì¡¡¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Î¥á¥¥·¥³ÂåÉ½
¡¡¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼½÷»Ò¤Î¥µ¥é¡¦¥·¥å¥ì¥Ú¥ë¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¼«¿È7ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Â©»Ò¤Î¥é¥»¡¦¥¬¥·¥ª¥é¤¬½é¤á¤Æ¥¢¥ë¥Ú¥óÃË»Ò¤ÎÆ±¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¡£APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êì»ÒÆ±»þ½Ð¾ì¤ÏÅßµ¨¸ÞÎØ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÎò»ËÅª»öÎã¤À¡£
¡¡Âç²ñÃæ¤Î19Æü¤Ë47ºÐ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢12Æü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Âç²óÅ¾¤Ç½ÏÎý¤Îµ»¤ò¸«¤»¤¿¡£ÅÓÃæ´þ¸¢¤¬Â³½Ð¤·¤¿Æñ¥³¡¼¥¹¤òÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤Ê¤¯³ê¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¥´¡¼¥ë¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤«¤éÅ¾¤¸¤¿2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ°Ê¹ß¤Ç¤ÏºÇ¹â°Ì¤Î26°Ì¤È¤Ê¤ê¡ÖÂÀ¶Ë·ý¤ä¥è¥¬¡¢¸¤¤È¤Î»¶Êâ¤Ç·ò¹¯¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡×¤È¶þÂ÷¤Ê¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡11¡Á12Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶èÀÚ¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤óÂè°ìÀþ¤òÂà¤¤¤¿¥·¥å¥ì¥Ú¥ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¡Ö°úÂà¥ì¡¼¥¹¡×¤ÇÍÄ¤Â©»Ò¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤Æ¥³¡¼¥¹¤ò³êÁö¤·¤¿¡£¹ñÀÒÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Î¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æº×Åµ¤Ø¡£¡ÖÂ©»Ò¤È¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾ðÇ®¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ»¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â©»Ò¤¬½Ð¾ìÍ½Äê¤Î²óÅ¾¡Ê16Æü¡Ë¤Ï¼Ö¤Ç5»þ´Ö¤«¤±¤Æ°ÜÆ°¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë