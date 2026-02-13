U18男子日本代表が有望株37名を招集…福大大濠の片峯氏がHC就任、新体制で始動へ

2月13日、日本バスケットボール協会（JBA）は、U18男子日本代表のアレハンドロ・マルチネスヘッドコーチが契約満了に伴い退任し、片峯聡太氏（福岡大学附属大濠高校コーチ）が新指揮官に就任することを発表。代表候補選手37名を招集し、「FIBA U18アジアカップ2026」に向けたエントリーキャンプを開催することも明かされた。

今回の人事発表に先立ち、3日に行われた会見でJBAの伊藤拓摩強化委員長は、ロサンゼルス2028オリンピックのみならず、2032年、2036年の五輪も見据えて日本代表を強化していく方針を説明。年代別日本代表チームについては、「もちろん勝つことは大切なんですが、『この選手が数年後A代表に来るのかどうか』という基準で選手をセレクションする。そういった中で、12年かけて日本代表を強くしていく」と、話していた。

新たにU18日本代表の指揮を託された片峯氏は現在37歳。福岡大学附属大濠高校から筑波大学へと進学し、2010年から母校のコーチに就任。2024年からU18男子日本代表のアシスタントコーチとして国際大会にも参加していた。桶谷大HC（琉球ゴールデンキングス）が指揮官に就任した男子日本代表トップチームと同様、日々現場で選手たちと向き合う指導者が、代表チームのヘッドコーチを“兼務”する格好となる。

なお、37名の招集メンバーには、昨年末のウインターカップを制した福大大濠から白谷柱誠ジャック、本田蕗以、中村文哉の3名が選出され、同大会で優秀選手賞に輝いた中村颯斗（東山高校）や、世界中の有望株が集う「第10回 Basketball Without Borders（BWB）オールスターキャンプ」に参加するベネディクト研一郎（St. George’s School）なども名を連ねた。

最長身は203センチのエルマスリアダム（横浜ビー・コルセアーズU18）で、最年少は15歳のイヘツグットラックチネドゥ（開志国際高校）。ガードの選手が半数を占める一方で、センター登録の選手も6名選出されるなど、人数比では各ポジションのバランスがとれたメンバー構成となった。

発表されたエントリーキャンプ参加メンバーの一覧は以下の通り。

◆▼U18男子日本代表エントリーキャンプ参加スタッフ

チームリーダー：井手口孝（福岡第一高校）



U17チームリーダー：水野慎也（福島県立福島商業高校）



ヘッドコーチ：片峯聡太（福岡大学附属大濠高校）



アシスタントコーチ：濱屋史篤（北陸学院高校）



U17アシスタントコーチ：成田靖（正智深谷高校）



U17アシスタントコーチ：末広朋也（琉球ゴールデンキングスU15）



サポートコーチ：宮下真和（白樺学園高校）



サポートコーチ：佐藤剛（宮城県利府高校）



サポートコーチ：大澤徹也（東山高校）



サポートコーチ：納谷幸二（岡山商科大学附属高校）



アナライジングスタッフ：渡邊敬太（JBA）



スポーツパフォーマンスコーチ：佐藤晃一（JBA）



アスレチックトレーナー：高橋基樹（専修大学）



アスレチックトレーナー：宮川楓（江戸川大学）



チームマネージャー：髙木歩幸（JBA）

◆▼U18男子日本代表エントリーキャンプ招集選手

鈴木辰季（C／194センチ／18歳／桐光学園高校）



畠山颯大（PG／172センチ／18歳／八王子学園八王子高校）



トンプソンヨセフハサン（SG／183センチ／17歳／福岡第一高校）



馬越光希（SG／190センチ／17歳／中部大学第一高校）



中村颯斗（PG／178センチ／17歳／東山高校）



渡邊聖（SG／180センチ／17歳／藤枝明誠高校）



音山繋太（SF／195センチ／17歳／中部大学第一高校）



マクミランアレックス（PF／196センチ／17歳／沖縄県立沖縄水産高校）



島田康大朗（SG／182センチ／17歳／中部大学第一高校）



ベネディクト研一郎（SF／196センチ／17歳／St. George’s School）



小笠原和真（PG／170センチ／17歳／北陸学院高校）



佐藤凰臥（PG／185センチ／17歳／Zentro Basket Madrid）



髙橋歩路（SG・SF／187センチ／17歳／開志国際高校）



中村太優（C／197センチ／17歳／京都精華学園高校）



藤田珀（SG／189センチ／17歳／帝京長岡高校）



中村文哉（SF／190センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



藤原弘大（SG／180センチ／17歳／北陸学院高校）



本田蕗以（SF／188センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



新井伸之助（SG／187センチ／17歳／東山高校）



澤近一颯（SG／188センチ／17歳／高知学芸高校）



飯田渚颯（C／194センチ／17歳／土浦日本大学高校）



深水虎太郎（F／184センチ／17歳／千葉ジェッツU18）



アリアブドウル真陸ジャラ（C／195センチ／17歳／沖縄県立宜野湾高校）



恒岡ケイマン（PF／194センチ／17歳／Crespi Carmelite High School）



江原行佐（SF・PF／192センチ／17歳／横浜ビー・コルセアーズU18）



池田楓真（PG／171センチ／17歳／開志国際高校）



後藤大駕（C／196センチ／17歳／浜松開誠館高校）



今野瑛心（PF／191センチ／17歳／仙台大学附属明成高校）



知花陽希（PF／192センチ／17歳／沖縄県立北中城高校）



佐藤翔真（PG／186センチ／17歳／黒沢尻工業高校）



ブリティンジェレド琉貴（PG／185センチ／16歳／沖縄県立沖縄水産高校）



白谷柱誠ジャック（PF／194センチ／16歳／福岡大学附属大濠高校）



プラット聖也（PF／191センチ／16歳／長崎ヴェルカU18）



エルマスリアダム（C／203センチ／16歳／横浜ビー・コルセアーズU18）



宮里俊佑（PG／179センチ／16歳／琉球ゴールデンキングスU18）



高橋秀成（PG／175センチ／16歳／川崎ブレイブサンダースU18）



イヘツグットラックチネドゥ（SF／195センチ／15歳／開志国際高校）



※平均身長187.7センチ





【動画】ウインターカップ2025決勝ハイライト映像