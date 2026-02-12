±äÄ¹¡¦Ê¬ÇÛ¤Ç¼å¤Ã¤¿¿®¹æ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁýÉý¡ªÍøÆÀÄ´À°µ¡Ç½ÉÕ¤BS/CSÀìÍÑ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î±äÄ¹¤äÊ¬ÇÛ´ï¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤ÇÍî¤Á¤¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¿®¹æ¤òÁýÉý¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÍøÆÀÄ´À°µ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡¢BS/CSÀìÍÑ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ö500-AT007¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¢£¥Î¥¤¥º²þÁ±¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ç²÷Å¬¤Ê±ÇÁüÂÎ¸³¤ò
¥Æ¥ì¥Ó¤ÎBS/CSÊüÁ÷¤¬¡Ö¥Î¥¤¥º¤¬¼Ì¤ë¡×¡Ö¥â¥¶¥¤¥¯¾õ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î±äÄ¹¤äÊ¬ÇÛ¤Ë¤è¤ë¿®¹æÄã²¼¤¬¸¶°ø¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ÏS/CS¿®¹æ¤òÁýÉý¤·¡¢¼õ¿®¾õÂÖ¤Î¡È¤¢¤È¾¯¤·¡É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Î¥¤¥º¤ä¥«¥¯¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¡¢°ÂÄê¤·¤Æ²÷Å¬¤Ê±ÇÁü»ëÄ°´Ä¶¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£
¢£3ÃÊ³¬ÍøÆÀÄ´À°¤Ç´Ä¶¤ËºÇÅ¬²½
ËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤ÏÍøÆÀÄ´À°¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÅëºÜ¡£»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤Æ3ÃÊ³¬¤ÇÁýÉý¥ì¥Ù¥ë¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¡£ÁýÉý¤·¤¹¤®¤Ë¤è¤ë¼õ¿®ÉÔÎÉÂÐºö¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÙ¤«¤ÊÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤äÇÛÀþÊÑ¹¹¸å¤Î¼õ¿®¥È¥é¥Ö¥ëÂÐºö¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢£USBµëÅÅ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¼þ¤ê¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë
ÅÅ¸»¤ÏUSBµëÅÅ¡ÊDC5V 0.3A¡Ë¤ËÂÐ±þ¡£ÉÕÂ°¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎUSB AÃ¼»Ò¤äUSB½¼ÅÅ´ï¤«¤éµëÅÅ¤Ç¤¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿ÉÔÍ×¤ÇÇÛÀþ¤¬¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤Àß·×¡£¥Æ¥ì¥Ó¼þ¤ê¤Ïµ¡´ï¤¬Áý¤¨¤¬¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÅÅ¸»¤Þ¤ï¤ê¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¢£¥Æ¥ì¥ÓÎ¢¤Ë¤âÃÖ¤±¤ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×
ËÜÂÎ¤ÏÌóÉý10.28¡ß±ü¹Ô4.25¡ß¹â¤µ2.22cm¡¢Ìó70g¤Î¾®·¿·ÚÎÌ¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤âÃÖ¤¾ì½ê¤òÁª¤Ó¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÎ¢¤Î¡È¤¹¤´Ö¡É¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¤Ï1032¡Á3224MHz¡¢75¦¸ÂÐ±þ¡£»ëÄ°´Ä¶¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢¼õ¿®²þÁ±¤Î°ì¼ê¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¢£¹©»öÉÔÍ×¡¢ÇÛÀþ¤ÎÅÓÃæ¤Ë¶´¤à¤À¤±
ÀßÃÖ¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£²°Æâ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥±¡¼¥Ö¥ëÇÛÀþ¤ÎÅÓÃæ¤Ë¡¢ËÜÂÎ¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç½àÈ÷´°Î»¡£ÇÛÀþÊÑ¹¹¸å¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¸å¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«±Ç¤ê¤¬°¤¤¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º»î¤·¤ä¤¹¤¤ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÆÏ¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë¡È²þÁ±¤òÂÎ´¶¡É¤·¤ä¤¹¤¤¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¢£BS/CSÀìÍÑ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ö500-AT007¡×
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦1536Wh¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç1600W¤ÎAC½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¡ª¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»
¡¦¡Ö4ËÜ¥í¡¼¥é¡¼¡×¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¤ì¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡ªA3¥µ¥¤¥ºÂÐ±þ¤Î¥é¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼
¡¦¥Ê¥Ó¤â½¼ÅÅ¤â²÷Å¬¤Ë¡ªÎäµÑ¡ßQi2¤Î¼¡À¤Âå¼ÖºÜ¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦·èºÑµ¡Ç½ÉÕ¤¥ê¥â¥³¥ó¡ª¡ÖROUTEPAY¥ê¥ó¥³¥ó¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯
¡¦ERI Robotics¡¢²°ÆâÅÀ¸¡¥É¥í¡¼¥ó¿·3µ¡¼ï¤òÈ¯É½
¢£¥Î¥¤¥º²þÁ±¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ç²÷Å¬¤Ê±ÇÁüÂÎ¸³¤ò
¥Æ¥ì¥Ó¤ÎBS/CSÊüÁ÷¤¬¡Ö¥Î¥¤¥º¤¬¼Ì¤ë¡×¡Ö¥â¥¶¥¤¥¯¾õ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î±äÄ¹¤äÊ¬ÇÛ¤Ë¤è¤ë¿®¹æÄã²¼¤¬¸¶°ø¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ÏS/CS¿®¹æ¤òÁýÉý¤·¡¢¼õ¿®¾õÂÖ¤Î¡È¤¢¤È¾¯¤·¡É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Î¥¤¥º¤ä¥«¥¯¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¡¢°ÂÄê¤·¤Æ²÷Å¬¤Ê±ÇÁü»ëÄ°´Ä¶¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£
¢£3ÃÊ³¬ÍøÆÀÄ´À°¤Ç´Ä¶¤ËºÇÅ¬²½
ËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤ÏÍøÆÀÄ´À°¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÅëºÜ¡£»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤Æ3ÃÊ³¬¤ÇÁýÉý¥ì¥Ù¥ë¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¡£ÁýÉý¤·¤¹¤®¤Ë¤è¤ë¼õ¿®ÉÔÎÉÂÐºö¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÙ¤«¤ÊÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤äÇÛÀþÊÑ¹¹¸å¤Î¼õ¿®¥È¥é¥Ö¥ëÂÐºö¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢£USBµëÅÅ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¼þ¤ê¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë
ÅÅ¸»¤ÏUSBµëÅÅ¡ÊDC5V 0.3A¡Ë¤ËÂÐ±þ¡£ÉÕÂ°¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎUSB AÃ¼»Ò¤äUSB½¼ÅÅ´ï¤«¤éµëÅÅ¤Ç¤¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿ÉÔÍ×¤ÇÇÛÀþ¤¬¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤Àß·×¡£¥Æ¥ì¥Ó¼þ¤ê¤Ïµ¡´ï¤¬Áý¤¨¤¬¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÅÅ¸»¤Þ¤ï¤ê¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¢£¥Æ¥ì¥ÓÎ¢¤Ë¤âÃÖ¤±¤ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×
ËÜÂÎ¤ÏÌóÉý10.28¡ß±ü¹Ô4.25¡ß¹â¤µ2.22cm¡¢Ìó70g¤Î¾®·¿·ÚÎÌ¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤âÃÖ¤¾ì½ê¤òÁª¤Ó¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÎ¢¤Î¡È¤¹¤´Ö¡É¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¤Ï1032¡Á3224MHz¡¢75¦¸ÂÐ±þ¡£»ëÄ°´Ä¶¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢¼õ¿®²þÁ±¤Î°ì¼ê¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¢£¹©»öÉÔÍ×¡¢ÇÛÀþ¤ÎÅÓÃæ¤Ë¶´¤à¤À¤±
ÀßÃÖ¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£²°Æâ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥±¡¼¥Ö¥ëÇÛÀþ¤ÎÅÓÃæ¤Ë¡¢ËÜÂÎ¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç½àÈ÷´°Î»¡£ÇÛÀþÊÑ¹¹¸å¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¸å¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«±Ç¤ê¤¬°¤¤¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º»î¤·¤ä¤¹¤¤ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÆÏ¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë¡È²þÁ±¤òÂÎ´¶¡É¤·¤ä¤¹¤¤¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¢£BS/CSÀìÍÑ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ö500-AT007¡×
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦1536Wh¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç1600W¤ÎAC½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¡ª¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»
¡¦¡Ö4ËÜ¥í¡¼¥é¡¼¡×¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¤ì¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡ªA3¥µ¥¤¥ºÂÐ±þ¤Î¥é¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼
¡¦¥Ê¥Ó¤â½¼ÅÅ¤â²÷Å¬¤Ë¡ªÎäµÑ¡ßQi2¤Î¼¡À¤Âå¼ÖºÜ¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦·èºÑµ¡Ç½ÉÕ¤¥ê¥â¥³¥ó¡ª¡ÖROUTEPAY¥ê¥ó¥³¥ó¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯
¡¦ERI Robotics¡¢²°ÆâÅÀ¸¡¥É¥í¡¼¥ó¿·3µ¡¼ï¤òÈ¯É½