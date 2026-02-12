²¼¿åÆ»¤Î°Û½¡¢¿¶Æ°¡Äºë¶ÌÈ¬Ä¬´ÙË×¡ÖÉüµì£·Ç¯¡×¤ÎÃÏ¹ö¡ª½»Ì±¤ò½±¤¦°Ì´¤È¡Ö»Ä¤ê£´km´í¸±ÃÏÂÓ¡×¤ÎÀïØË
Éüµì¤Þ¤Ç¡Ö£·Ç¯¡×¡Ä½»Ì±¤ò½±¤¦ÀäË¾
ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Ç²¼¿åÆ»´É¤¬ÇËÂ»¤·¡¢Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯£±·î28Æü¡£¤½¤ì¤«¤é£±Ç¯Í¾¤ê¡£´ÙË×¸½¾ì¤Ïº£¤âÄ¾·Â40£í¤Û¤É¤Î·ê¤¬³«¤¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤Ï¹©»ö¤ËÈ¼¤¦°½¤ä¿¶Æ°¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸©¤Ï£´·î¤Ë¤Ï·ê¤ò¤Õ¤µ¤®¡¢»ÃÄê£²¼ÖÀþ¤ÇÄÌ¹Ô¤òºÆ³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¹©»ö¤¬´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï£µ¡Á£·Ç¯¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö´ÙË×»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¡¢²¼¿åÆ»´É¤òºÆÅÀ¸¡¤·¤¿¤é¡¢´ÙË×¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì½ê¤ÎÁ°¸å£´Ò¤Ç¤âÉå¿©¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÊÌ¥ë¡¼¥È¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤ò¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥È¤Ë¤¹¤ë¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÂç³ØÀ¸»º¹©³ØÉô¶µ¼ø¤Ç¡¢¸©¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Éüµì¹©Ë¡¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¿¹ÅÄ¹°¾¼»á¡£
¿¹ÅÄ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ë¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤éÃÏ¼ÁÄ´ºº¤Ë£±Ç¯¡¢Àß·×¤Ë£±Ç¯Èñ¤ä¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¼ÂºÝ¤Ë·¡¤ê¿Ê¤á¡¢¥Ñ¥¤¥×¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢£±Æü¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï£µ£í¡££´Ò¤È¤â¤Ê¤ë¤È800Æü¡££²Ç¯¶¯¤À¡£¤³¤ì¤é¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È£´Ç¯¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢£·Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¡ÖÃå¹©¤·¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤Ð£´Ç¯¶¯¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãå¹©Á°¤ËÅÔ»Ô·×²è¤Î¼êÂ³¤¤ä¡¢½»Ì±¤ÎÎ»²ò¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
²¼¿åÆ»´É¤Ï¸©Æ»¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ÔÆ»¤Î²¼¤Ëºî¤é¤ì¤ë¡£½»Ì±¤Î²È¤Î²¼¤òÄÌ¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¼«Âð¤Î¶á¤¯¤Ë²¼¿åÆ»´É¤¬ÄÌ¤ë¤Î¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¡£
Ê¬¸ü¤¤¥³¥ó¥¯¥ê¤òÍÏ¤«¤¹¡Ö¥¬¥¹¡×
¤½¤â¤½¤âÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Î²²½¿åÁÇ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬Éå¿©¤·¤¿¤«¤é¤À¤È¡¢¸©¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÃæ´ÖÊó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÙË×¤·¤¿²¼¿åÆ»´É¤ÏÄ¾·ÂÌó£µ£í¡£¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¸ü¤µ¤Ï50Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¸ü¤¤¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ç¤µ¤¨Éå¿©¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë´í¤Ê¤¤²¼¿åÆ»´É¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö²¼¿åÆ»´É¤ËÎ²²½¿åÁÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Ï50ËüÒ¤Î¤¦¤Á¡¢3500ÒÄøÅÙ¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿¹ÅÄ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î²²½¿åÁÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï£²¤Ä¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ²²½¿åÁÇ¤Î¤â¤È¤ÎÀ®Ê¬¤ÏÎ²²«¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬»ÀÁÇ¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎ²²½¿åÁÇ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Î²²½¿åÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À²¼¿å¤¬¤«¤º®¤¼¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î²²½¿åÁÇ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡×
²¼¿å¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈùÀ¸Êª¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈùÀ¸Êª¤¬²¼¿åÃæ¤ÎÍµ¡Êª¤ò¿©¤Ù¤ë¤È»ÀÁÇ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¡£²¼¿åÆ»´É¤Ë¸ûÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢²¼¿å¤¬¤æ¤Ã¤¯¤êÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤¤«¤é»ÀÁÇ¤¬ÍÏ¤±¹þ¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤è¤ê¡¢ÈùÀ¸Êª¤¬»ÀÁÇ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¤Ê¤ê¡¢Ìµ»ÀÁÇ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤«¡£
¤µ¤é¤Ë²¼¿åÆ»´É¤ËÃÊº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¾å¤«¤é²¼¤ËÎ®¤ìÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¼¿å¤¬¤«¤º®¤¼¤é¤ì¡¢Î²²½¿åÁÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£´ÙË×»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡Ö¿·Àß´É¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤Ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò´¬¤¯¤Î¤Ç¡¢Î²²½¿åÁÇ¤Ë¤è¤ëÉå¿©¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤À»Ä¤ë¡Ö´í¸±ÃÏÂÓ¡×£´Ò¤ÎÀïØË
´ÙË×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»²õ¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²¼¿åÆ»´É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Æ»Ï©¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¸¤ò¤µ¤ì¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿°½¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï°ì·ïÍîÃå¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡Öº£¤ÏÂ»²õ¤·¤¿¤Û¤¦¤ËÎ®¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¡¢±ª²óÏ©¤òºî¤Ã¤Æ²¼¿å¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é³¸¤ò³°¤·¤Æ¡¢¿·´É¤ÈÀÜÂ³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿åÎÌ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¦¤Þ¤¯ÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡×
ÌäÂê¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
½»Ì±¤ÎÎ»²ò¤ò¤È¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Éå¿©¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£´Ò¤Ë¤ï¤¿¤ë²¼¿åÆ»´É¤â´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÎ²²½¿åÁÇ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÆâÂ¦¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£´ÙË×¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢³°Â¦¤òÃÏÈ×²þÎÉºà¤Ç¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇüÂç¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÍÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐºö¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°½¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤ÏÂ³¤¯¡£
¢§¿¹ÅÄ¹°¾¼¡¡ÆüËÜÂç³ØÀ¸»º¹©³ØÉôÅÚÌÚ¹©³Ø²Ê¶µ¼ø¡£·úÀß¾ÊÅÚÌÚ¸¦µæ½ê¿å¼Á¸¦µæ¼¼¤Ç¡¢²â¥ö±º¤ÎÉÙ±ÉÍÜ²½¤ò¸¦µæ¡£¤½¤Î¸å¡¢Î²²½¿åÁÇÉå¿©¤ä¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤ÎÍ¸úÍøÍÑ¡¢¥Ç¥£¥¹¥Ý¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ä¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤äÅÚÌÚµ»½Ñ¤Î¹ñºÝÅ¸³«¤ò¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¡Ç15Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£²¼¿åÆ»¡¢¿ä¿Ê¹©Ë¡¡¢Íµ¡·ÏÇÑ´þÊª½èÍý¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÈó³«ºïµ»½Ñ¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤ë¡£
