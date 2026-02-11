「使い心地最高です」「隠れ名品かと」無印良品で人気の高コスパアイテム6選

衣食住に関わる幅広いアイテムを展開する「無印良品」。ネットストアの商品レビューで、★（評価）の平均が5段階中"4.7点以上"の人気商品6アイテムを紹介します。

「使い心地最高です」

・発酵導入美容液（大容量） ★4.8

天然由来成分100％にこだわったコクのある導入美容液です。成分の65％以上が、肌にハリとうるおいを与える米ぬか発酵液でできています。7種のビタミン、8種のミネラルを含有した山形県産の米ぬかを使用しています。

大容量タイプの内容量は100mlで、価格は3490円です。50ml（1990円）サイズもあります。

《購入者のクチコミ》

「お風呂上がりや、朝の洗顔後すぐに使っています。使い心地最高です」

「待望のロングサイズでお値段もお得だし迷わず購入」

・すべりにくいハンガー ★4.8

衣類がずれ落ちにくいよう、すべりにくい加工を施しています。クローゼットでかさばらない薄型なのも特徴です。

《購入者のクチコミ》

「すべらないのでずれ落ちるストレスがなくなりました」

「値段も安価でコスパがよいです」

10本組で、価格は499円です。

・リンクルナイロン 片手で開くフラットポーチ ★4.8

独特のシワとハリ感が特長のナイロン生地を使ったポーチです。片手でも開けられるよう、ばね口を工夫しています。クチコミを見ると、眼鏡ケースやサングラスケースとして重宝されている印象です。

《購入者のクチコミ》

「眼鏡ケースにぴったり」

「ワンアクションで開閉できるのがとっても楽」

カラーはダークグレー、グレー、ピンクがあります。価格は990円です。

「大容量でも背負いやすく軽く感じる」

・シリコーン 菜箸 ★4.7

安定感を出すため中に芯材を入れ、先端部分にはシリコーンゴムを使って滑りにくく仕上げています。また、軽さを出すためにナイロン素材を使用しているのも特徴です。

《購入者のクチコミ》

「掴みやすいし、熱にも強いので使いやすいです」

「長さ、太さ、軽さ、食材を滑らずしっかり挟み、持ち運ぶ感覚全てにおいて申し分なしです！」

価格は690円です。

・LEDセンサーライト ★4.7

暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯します。ONモードでは常時点灯、OFFモードでは常時消灯が選択できます。

《購入者のクチコミ》

「消灯後の移動や、帰宅時に電気をつける前に感度よく反応してくれるので、助かっています」

「隠れ名品かと思ってます」

価格は1590円です。

・肩の負担を軽くする撥水上から開くリュックサック ★4.7

特許技術による肩の負担を軽減する肩紐をはじめ、使い勝手にこだわったリュックです。生地の表地と裏地には再生素材を使用し、一部に撥水加工を施しています。

《購入者のクチコミ》

「たくさん入り、軽くて背負いやすい」

「大容量でも背負いやすく軽く感じる」

カラーはグレー、黒、ダークベージュがあります。価格は5990円です。

商品の価格と評価は2026年2月9日時点のものです。

東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉