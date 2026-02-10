Netflix¼Â¼ÌÈÇ¡ØONE PIECE¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¢¥¥ã¥¹¥È5Ì¾ÍèÆü·èÄê¡ªËÜÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø
Netflix¥·¥ê¡¼¥º¼Â¼ÌÈÇ¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¡á¡ÈINTO THE GRAND LINE¡É¤¬3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡ØONE PIECE¡Ù¤ÏÈøÅÄ±É°ìÏº¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£Î¨¤¤¤ë³¤Â±¡ÈÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡É¤¬Âç³¤¸¶¤Ø¤È·«¤ê½Ð¤¹ÁÔÂç¤Ê³¤ÍÎËÁ¸±¥í¥Þ¥ó¡£
¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿³¤¡È°ÎÂç¤Ê¤ë¹ÒÏ©¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¡É¤Ç¤ÎÂçËÁ¸±¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡É°ÎÂç¤Ê¤ë¹ÒÏ©¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¡É¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë°ìÌ£¤Î¡ã´¶Æ°¡ä¤È¡ã¥¹¥ê¥ë¡ä¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿ÂçËÁ¸±¤òÉÁ¤¯ËÜÍ½¹ð¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¡£¡ÈºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¡É¤È°ì½ï¤ËÁÔÂç¤ÊÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à°ìÌ£¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¼¡¸µ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡½¡£ÈøÅÄ±É°ìÏº¤Ï¥ì¥¿¡¼¤ò´ó¤»¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎËÁ¸±¿´¤ËÆÏ¤±¡¼!! ½Ð¹Ò¤Þ¤Ç¤¢¤È1¤«·î¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!!¡×¤ÈÇ®¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢2·î23Æü¡Á3·î14Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦13¥ö½ê¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥ë¥Õ¥£Ìò¤Î¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥´¥É¥¤¡¢¥¾¥íÌò¤Î¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡¢¥Ê¥ßÌò¤Î¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥é¥Ã¥É¡¢¥¦¥½¥Ã¥×Ìò¤Î¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥í¥á¥í¡¢¥µ¥ó¥¸Ìò¤Î¥¿¥º¡¦¥¹¥«¥¤¥é¡¼¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡ÈÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡É¤¬Á´°÷Â·¤Ã¤Æ¸ø¼°ÍèÆü¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£3·î5Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¤Ç»î¼Ì²ñ¡õ¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
À¤¤ÏÂç³¤Â±»þÂå¡½¡½°ÎÂç¤Ê¤ë³¤Â±¤ËÆ´¤ì¤ë¥ë¥Õ¥£¤¬¡¢³¤Â±²¦¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂç³¤¸¶¤Ø¡ª¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡È°ÎÂç¤Ê¤ë¹ÒÏ©¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¡É¤Ï¡¢µ¤¸õ¤Ï¹Ó¤ì¶¸¤¤¡¢ÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹À¸Êª¤¿¤Á¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ë²á¹ó¤Ê³¤¡£¥ë¥Õ¥£¤Ï¡¢¥¾¥í¡¢¥Ê¥ß¡¢¥¦¥½¥Ã¥×¡¢¥µ¥ó¥¸¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÁÔÂç¤ÊÌ´¤òÊú¤¯Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢å«¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÂçËÁ¸±¤Ø¤È¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê°ìÌ£¤Ë¶¯¼Ô¤ÎÀöÎé¤¬¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤ë¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¤¬¡¢¡È¹ñ¤ò¤â´¬¤¹þ¤àÈóÆ»¤Ê·×²è¡É¤ò´ë¤àÈëÌ©ÈÈºá²ñ¼Ò¥Ð¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¤À¡£²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¶Ê¼ÔÂ·¤¤¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤Ë¸½¤ì¡¢¡ÈÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡É¤Ï¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤éÈà¤é¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Îå«¤¹¤éÍÉ¤µ¤Ö¤ë»îÎý¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ë¡£¥Ð¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î¡È·×²è¡É¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢°ìÌ£¤ÏÃç´Ö¤È¤Îå«¤ÈÍ§¾ð¤òÉð´ï¤Ë¡¢æ«¤È±¢ËÅ¤¬±²´¬¤¯·ãÆ®¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤ÊÂçËÁ¸±¤òÂ³¤±¤ëÆ»Ãæ¡¢°ìÌ£¤¬Ë¬¤ì¤ë¡ÈÅßÅç¡É¥É¥é¥àÅç¤Ç½Ð²ñ¤¦¤Î¤¬¡¢¥â¥Õ¥â¥Õ¤·¤Æ¤¤¤ÆË¹»Ò¤ÈÀÄ¤ÃÉ¡¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥È¥Ê¥«¥¤¡¢¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡Ê±Ñ¸ì¤ÎÀ¼¡§¥ß¥«¥¨¥é¡¦¥Õ¡¼¥ô¥¡¡¼¡Ë¤À¡£Í¥½¨¤Ê°å¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤À¤¬¡¢°¥¤·¤²áµî¤âÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Èà¤Î²áµî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½ÅÍ×¿ÍÊªDr.¥Ò¥ë¥ë¥¯¤äDr.¤¯¤ì¤Ï¤Î»Ñ¤¬¤ï¤º¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿Êª¸ì¤ÎÁ´ËÆ¤Ï¡£¤Ä¤¤¤Ë¼Â¼Ì¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¡È¸¶ºî¶þ»Ø¤Î°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÊÑ²½¤ÈÌöÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÇÁü¤Ë¤Ï¥É¥é¥àÅç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÌ£¤¬¹Ò³¤¤ÎÃæ¤ÇÎ©¤Á´ó¤ëÅç¡¹¡¢¡È»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤ÎÄ®¡É¥í¡¼¥°¥¿¥¦¥ó¡¢¡È4¤Ä¤Î±¿²Ï¤¬¹çÎ®¤¹¤ë»³¡É¥ê¥ô¥¡¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¢µðÂç¥¯¥¸¥é¡¦¥é¥Ö¡¼¥ó¤¬µï¤ëÁÐ»ÒÌ¨¡¢¡ÈÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ä®¡É¥¦¥¤¥¹¥¡¼¥Ô¡¼¥¯¡¢ÂÀ¸Å¤ÎÀ¸Êª¤äµð¿ÍÂ²¤¬¤¤¤ëÅç¥ê¥È¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤ÎÂçËÁ¸±¤ÎÍÍ»Ò¤â¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥ê¥È¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ÇÄ¹Ç¯·èÆ®¤òÂ³¤±¤ëµð¿Í¡¢¥É¥ê¡¼¤È¥Ö¥í¥®¡¼¤¬Ë½¤ì²ó¤ë»Ñ¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤ÎËÁ¸±¤ÎÁÔÂç¤µ¤ÈÎ×¾ì´¶¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¢§ÈøÅÄ±É°ìÏº ¥ì¥¿¡¼Á´Ê¸
ÈøÅÄ±É°ìÏº¤Ï¡¢1¤«·î¸å¤ËÇÛ¿®¤ò¹µ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öµ±¤«¤·¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¡¢À¤³¦°ì¼ê¶¯¤¤³¤¥°¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ØÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ì¤Ï¥·¡¼¥º¥ó1¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤¿¾ï¼±¤ÎàÇË²õá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¡¹¤Ë¸½¤ì¤ëÇ½ÎÏ¼ÔÃ£¡¢¸«¤¿»ö¤â¤Ê¤¤µðÂç¤Ê¿ÍÎà¡¢¤«¤ï¤¤¤¤À¸Êª¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢VFX¡£º£²ó¤â¹¹¤Ê¤ë¸«½êËþºÜ¤Ç¤¹!! ¼Â¼Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË×Æþ´¶¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤ÈÇ®¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ONE PIECE¤ÎÎò»Ë¤òÆ°¤«¤¹¡ãÀ¤µª¤Î°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ä¤Î¿·¤¿¤Ê¡ÈËÁ¸±¤ÎÌëÌÀ¤±¡É¤Ï¡¢¤â¤¦´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡Ö¤¤¤¯¤¾!!!¡È°ÎÂç¤Ê¤ë¹ÒÏ©¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¡É!!!!¡×
