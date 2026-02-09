「ずっと真夜中でいいのに。」の略語は？ヒントはひらがな4文字！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「ずっと真夜中でいいのに。」の略語は？
「ずっと真夜中でいいのに。」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、ひらがな4文字の言葉です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ずとまよ」でした！
ずとまよこと「ずっと真夜中でいいのに。」は、作詞・作曲・ボーカルのACAね氏による、特定の形をもたない音楽バンドのこと。
2018年にYouTubeにて初投稿した「秒針を噛む」が話題となり、その後も唯一無二の音楽をリリースし続けています。
2025年11月発売のRADWIMPSメジャーデビュー20周年記念トリビュートアルバム 「Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-」への参加や、2026年1月4日（日）開催のニューイヤー音楽フェス「rockin’on sonic 2026」への出演など、今後の活動にも目が離せない注目バンドですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部