「ずっと真夜中でいいのに。」の略語は？ヒントはひらがな4文字！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

「ずっと真夜中でいいのに。」の略語は？

「ずっと真夜中でいいのに。」の略語はなんでしょうか？

ヒントは、ひらがな4文字の言葉です。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ずとまよ」でした！

ずとまよこと「ずっと真夜中でいいのに。」は、作詞・作曲・ボーカルのACAね氏による、特定の形をもたない音楽バンドのこと。

2018年にYouTubeにて初投稿した「秒針を噛む」が話題となり、その後も唯一無二の音楽をリリースし続けています。

2025年11月発売のRADWIMPSメジャーデビュー20周年記念トリビュートアルバム 「Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-」への参加や、2026年1月4日（日）開催のニューイヤー音楽フェス「rockin’on sonic 2026」への出演など、今後の活動にも目が離せない注目バンドですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

