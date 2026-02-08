Image: 山崎実業

テレビ周りが一気に片付く。

テレビ台って、意外と奥行きをとってしまう……。しかもホコリも溜まりやすくなり、ごちゃっとして見えるんですよね。テレビ周りが整ったように見せるために見つけたのが、山崎実業の「壁付けテレビホルダー スマート」。テレビ背面の「VESA規格ネジ穴」を利用することで、テレビを浮かせてスッキリ設置できるのです。

石こうボードピンでテレビを壁に掛ける

Image: 山崎実業

気になる設置方法は、壁に2枚のプレートを取り付けてから、テレビの背面に固定したバーを掛ける仕組み。

まず壁側は、付属の「石こうボードピン」で2枚の「プレート」を壁に取り付け。1枚のプレートに対して「取り付けピース」5つで固定します。一方テレビ側は、テレビ背面に4つ設けられたVESA規格ネジ穴で「バー」を上下に2つ固定します。

Image: 山崎実業

山崎実業のこの類のアイテムはわが家でも何個か使用していますが、このテレビホルダーは掛けるものが重いだけに取り付けピース多め。

取り付けピース1つを3つの石こうボードピンでとめるので、合計30カ所のピンを打つことになります。とはいえ工具のいらない石こうボードピンなので、スルスルと刺さり案外簡単に設置できるかと思います。

それぞれの設置が終わったら、プレートにバーを掛けて設置完了！

24〜55インチまで対応

Image: 山崎実業

対応サイズは17kg以下かつ24〜55インチのテレビ。VESA規格対応で背面が平らなテレビに設置することができます。それに「震度7相当の耐震試験実施済み」とあって、耐久性もバッチリ。

あとは、テレビを浮かせたい場所に石こうボードピンが刺さるかどうかも事前に要チェック。石膏ボードの裏に木材や金属フレームがあるとピンが刺さりません。手で叩いた時に「ペチペチ」とか「ゴンゴン」と詰まっているような音の場所はNGで、「コンコン」と空洞があるような場所はOKです。

山崎実業のこのテレビホルダーなら、穴の跡が目立ちにくいから賃貸でも使いやすい。テレビ台もいらなくなってより部屋を広く見せられるし、ホコリ掃除も格段に楽になりますね。

Source: 山崎実業