お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が、6日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。自身が「ヤングケアラーだった」と語る場面があった。

コンビを巡っては、1月23日放送の人気バラエティー「探偵！ナイトスクープ」内で、せいやが探偵を担当した依頼が大炎上。小学6年生からの「6人兄妹の長男を代わって」との依頼にせいやが応じ、弟妹5人の世話や家事を日々手伝う長男に代わって6人の子供たちの面倒をみた。この模様が放送されるとSNSなどで物議を醸し、一家の両親に向け「育児放棄」「ヤングケアラー状態」などと批判が噴出、番組が声明を発表する騒動となった。

31日放送の同ラジオ内で、せいやはこの炎上について言及。この日の放送では、せいやが「金曜日ドキドキするねん、ナイトスクープのオンエアが」としながら「何も言われてない。もう通常に戻りましたね」と番組の状況を説明。

すると粗品は「俺な、ほんまな、いや別にその話しつこいわけじゃないけど。この一連のこと、ラジオでふれて1週間経ったやん。言われてはハッとしたんや」と前置きし「俺な、中1の時から実家の焼肉屋手伝わされてな、俺ヤングケアラーやったわ」と明かした。

続けて「父ちゃん死んだからなんぼでも言えるけど、あいつ俺にケアさせやがって。実家の焼肉屋を中1から手伝ってました。こんなん家事とかの範ちゅう超えてる。俺はヤングケアラーだ」と説明。最後には「当時な。冗談な、ほんで」と呼びかけた。