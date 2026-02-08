連絡は取らないけど気になる。男性が元カノのSNSを見続ける理由
別れたあと、連絡は取らないのに元カノのSNSはチェックしている。そんな男性の行動には、はっきりとした理由があるんです。それは必ずしも復縁したいからではなく、自分の気持ちを整理しきれていない状態が続いているサインでもあります。
完全に終わった実感が持てていない
男性は感情の切り替えに時間がかかることが多く、別れを「理解」しても「納得」できていない場合があります。SNSを見ることで、元カノが今どうしているのかを確認し、関係が終わった現実を少しずつ受け入れようとしているのです。
自分より幸せそうかを無意識に確認している
元カノが前向きに過ごしている様子を見ると、安心する一方で、胸がざわつくこともあります。男性は比較を通じて、自分の選択が正しかったのかを確認しようとします。そこに後悔が混じると、何度もSNSを覗いてしまうのです。
連絡する勇気はないが、完全に切る覚悟もない
SNSは距離を保ったまま相手を知れる手段。直接関わらずに存在を感じられるため、気持ちが揺れている男性にとって都合のいい関係性になります。見ているだけ、という行動に逃げているとも言えるでしょう。
男性が元カノのSNSを見続けるのは、強い未練というより、気持ちの整理が終わっていない証拠であることが少なくありません。見なくなったときこそ、本当に過去になったサイン。行動の変化は心の区切りと連動しています。 ※画像は生成AIで作成しています
