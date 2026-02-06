この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ファッション系YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が「【アラフィフ必見！】ユニクロコーデを劇的に格上げするアクセサリー術【実例多め】」を公開しました。本動画では、シンプルゆえに一歩間違えると「部屋着」に見えがちなユニクロアイテムを、アクセサリーの力で劇的に「高見え」させるテクニックを解説しています。



動画冒頭、ゆかりんさんはユニクロCのスウェットを着用し、アクセサリーなしの状態を披露。「おしゃれには見えない」「家着、寝間着」と自虐的に語り、アラフィフ世代にとってシンプルな服をそのまま着ることは「危険と隣り合わせ」だと指摘します。その解決策として、アクセサリーが必要な3つの理由を提示しました。



1つ目は「光（ツヤ）を足して輝きを補給」すること。年齢とともにくすみがちな肌に対し、顔周りのピアスなどがレフ板効果を発揮し、顔色を明るく見せるといいます。2つ目は「シンプル服こそ『お地味』の罠」からの脱却。高級素材ではないプチプラ服の物足りなさを、アクセサリーの輝きで補うという考え方です。3つ目は「目線をずらす」テクニック。「主役は私の顔面ではなくアクセサリー」と語る通り、素敵なジュエリーに視線を集めることで、シミやシワといった肌の悩みから自然と目を逸らせる効果があると力説しました。



動画中盤では、自身のアクセサリー使いも詳細に紹介。「大人っぽさと抜け感が出る」というシルバーのフープピアスや、種類の違うリングを縦に重ねる「スタッキング」というテクニックを披露しています。後半には視聴者から寄せられた実例も登場。ユニクロのニットにパールのネックレスやイヤーカフを合わせたり、メンズのチェックシャツにチョーカーを足したりと、具体的なアレンジを紹介し「劇的に印象が変わる」と解説しました。



いつもの服を上品に着こなすためのアクセサリー術は、毎日のコーディネートに迷う大人の女性にとって大きなヒントとなりそうです。手持ちのアイテムを新鮮に見せるアイデアとして、明日から取り入れてみてはいかがでしょうか。