文化放送で放送中の、Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、スペシャルウィーク週の2月7日（土）の放送に、声優の武内駿輔がゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

スペシャルウィーク週となる2月7日（土）放送のゲスト・武内駿輔は、『アイドルマスターシンデレラガールズ』のプロデューサー役や『KING OF PRISM』シリーズの大和アレクサンダー役、『怪獣8号』の神楽木葵役など、様々な作品で活躍している人気声優だ。

佐久間と武内は、現在放送中のTVアニメ『ハイスクール！奇面組』にて共演中。ほかにも1月30日に公開されたアニメ映画『白蛇：浮生 ～巡りめぐる運命の赤い糸～』でも共演しているほか、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）が原作を手掛けた小説『境界のメロディ』のTVアニメでも共演が決定している。

番組では、そんな2人の出会いや、若くして声優デビューを果たしたことについてトークを繰り広げる。また、武内の人となりやモノマネテクニックについても掘り下げる。

番組収録を終えた武内駿輔は、以下のようにコメントしている。

最近よくお会いするなあと感じていたのですが、共演がなんと連続四作品！

いつも佐久間くんの人好きなところに、僕自身も魅了されています。

今回も楽しくお話しさせていただきました！

これからもたくさん共演できるように頑張ります！

また呼んでください！

※武内駿輔がゲスト出演する2月7日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20260207200000

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： 武内駿輔 ※2月7日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり ■メール： matemuri@joqr.net