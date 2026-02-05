居住性も向上した最新モデル

トヨタと中国第一汽車集団の合弁会社である一汽トヨタは、2025年11月19日に新型セダン「カローラ」を発表し、12月に発売ました。

1966年の初代誕生から世界累計販売台数5000万台以上を誇るカローラは、長年にわたり世界中で愛されてきた同社のグローバルベストセラーモデルです。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ“新型”「カローラ」です！ 画像で見る（40枚）

今回の新型はビッグマイナーチェンジと位置づけられ、内外装のデザインから機能、走行性能に至るまで大幅な刷新が図られています。

エクステリアでは、最新のトヨタ車を象徴する「ハンマーヘッド」デザインをフロントに採用し、スポーティかつ先進的な印象を際立たせています。

ボディカラーには、新たにシルバー系の「星空灰」と「流光銀」の2色が追加され、カラーバリエーションがより豊かになりました。

インテリアは「LIVING tech」をコンセプトに、水平基調のモダンな空間へと進化しました。運転席には8.8インチのメーターディスプレイと12.9インチの大型センタースクリーンが備えられ、ネットワーク経由でのソフトウェアアップデートにも対応しています。

ボディサイズは従来モデルから拡大され、全長は75mmプラスの4710mm、ホイールベースは50mmプラスの2750mmとなりました。これにより後席の居住空間に一層のゆとりが生まれ、トランク容量も470Lを確保するなど実用性が高められています。

パワートレインは、2リッター直列4気筒ガソリンエンジンと、1.8リッター直列4気筒エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッド（HEV）の2種類が用意されます。特にHEVモデルはシステムが改良されたことで燃費性能が向上しており、複合燃費は4.3L／100km（約23.3km／L）を達成。1回の給油で1000km以上の航続が可能となっています。

同モデルに対し、ネット上やSNS上では「ハンマーヘッド顔が迫力ある」「プリウスっぽいけどこっちの方が好き」といったデザインに対する高評価や、新色として追加されたシルバー系（星空灰、流光銀）について「都会的でいい」といった意見が寄せられています。

また、「中国仕様の進化が日本にも来てほしい」といった中国仕様と同様のデザインやスペックを求められる声も見られました。

競争が激化する中国市場において、大幅な進化を遂げた新型カローラは、定番モデルとしての存在感をさらに強固なものにしていきそうです。