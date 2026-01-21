この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「KIDSNA STYLE」の公式YouTubeチャンネルが、「【てぃ先生×榊淳平】スマホ時間が長いほど偏差値が下がる？親子でできる「脱スマホ依存」のテクニック」と題した動画を公開。現役保育士のてぃ先生と榊淳平氏が、「スマホ育児」をテーマに対談。榊氏が提示した衝撃的なデータに、てぃ先生が「今すぐ子どものスマートフォンは捨ててください」と反応するなど、スマホが子どもの脳に与える影響について議論が交わされた。



動画は、てぃ先生が「脳科学者の話だけは全部信じてる」と、榊氏に絶大な信頼を寄せるところから始まる。テーマである「スマホ育児は本当に悪なのか？」について、てぃ先生は冒頭から「絶対悪影響だ！もう確定してるよ」と持論を展開。一方、榊氏は科学者として善悪の判断はできないとしつつも、スマホの使用が子どもの脳の発達に影響を与えるという研究結果は「事実」であると述べた。



榊氏によると、スマホの使用時間が長くなるほど学力が低下する傾向は、過去10年以上にわたる7万人規模の調査で毎年同様に確認されているという。具体的には、スマホの使用時間が1時間を超えると成績が下がり始め、4時間以上使用している子どもたちの平均偏差値は45を下回るという衝撃的なデータが示された。



さらに恐ろしいのは、勉強と睡眠時間を同じ条件にそろえても、スマホを3時間以上使用する子どもは、成績上位層（偏差値50以上）が一人もいなくなるという結果だ。榊氏はこれを「焼け野原のような状態」と表現。てぃ先生も「鳥肌がたった。怖い」と絶句した。



加えて、スマホをほぼ毎日使用していた子どもたちを3年間追跡調査したところ、脳の広範囲で発達が停止してしまっている領域が見つかったという。特に、思考や感情を司る「前頭前野」や、言語に関わる領域への影響が大きいと説明された。この事実にてぃ先生は「今すぐ子どものスマートフォンは捨ててください」と視聴者に強く訴えかけた。