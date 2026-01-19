はま寿司の「みなみまぐろ大とろ」110円に注目！20日から「はま寿司の大とろ100円と特選ねた祭り」開催。

はま寿司は、2026年1月20日から「はま寿司の大とろ100円と特選ねた祭り」を開催します。

「鴨つくね軍艦」も110円

脂がのってとろけるような味わいの「みなみまぐろ大とろ」が110円に。1月27日まで販売予定で、なくなり次第終了です。

また、炭火で焼き上げた香ばしい鴨肉のつくねを甘辛い特製タレで味わう「鴨つくね軍艦」も110円とお得に楽しめます。

そして、脂がのって旨みがある「北海道産 さんま」と、噛むほどに旨みが口に広がる「赤貝ひも軍艦」は、いずれも176円で登場。

ほかにも、九州産トラフグの皮と濃厚なあんきもを組み合わせた「とらふぐ皮のあんきも和え軍艦」（176円）、衣のサクサク食感に身はふわっと食感が楽しめる「あんこうの天ぷら握り」（231円）も味わえます。

「至福の一貫」シリーズからは、プリッとした食感で食べ応えのある赤エビと、濃厚な甘みと旨みの車エビが一度に楽しめる「天然えび食べ比べ（赤えび、車えび）」や、弾力があって上品な旨みの「九州産 とらふぐ」は各319円で販売。

さらに、「はまカフェラボ」からは、「3層クリームのふんわりチョコレートケーキ」（297円）が登場します。

はま寿司の公式Ｘアカウントでは、1月20日10時30分から24日23時59分までの期間、「Xキャンペーン」を実施。はま寿司公式アカウント（@hamasushi_jp）をフォローし、はま寿司公式アカウントのキャンペーン投稿をリポストすると、抽選で合計80人に、はま寿司で使えるお食事優待券3000円分が当たります。

いずれの商品もなくなり次第終了します。一部商品は販売期間が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部