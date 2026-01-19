タレント・はなわ(49)が17日、自身のインスタグラムを更新し、弟で漫才コンビ・ナイツの塙宣之(47)との2ショットを公開した。



【写真】はなわの“ツノ”がないとこんなに似てるのか！兄弟2ショット

「チバテレビの番組で、弟と一緒に、福島県の塙町へ」と兄弟でのロケだったことを報告。「僕らの苗字と同じ塙町。ずっと気になっていた町に初めて行けました。のどかでとても良い所でした！また故郷が一つ増えました笑」と“塙”つながりだったことも伝えた。



2人で赤い「道の駅 はなわ」とロゴの入ったキャップをかぶったショットも公開。「道の駅はなわのスタッフさんが実際に被っているはなわキャップ。ぶっちゃけ、プライベートでは恥ずかしくて被れないですね笑笑」と苦笑い。「また行きたい!」と“新たな故郷”への再訪を約束していた。



兄弟だけに似ているのは当然のこと。ただ、意外と2ショットの機会が少ないだけに、フォロワーからは「コレはなかなかレア!!双子の様にそっくり」「お2人を見る度に仲良しで微笑ましくて、そして凄く似ているので双子みたいだと思います」と驚きの声も上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）