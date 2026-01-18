1月上旬、老年の教員に対して生徒が暴言を吐き、机を蹴り飛ばす動画がSNS上で拡散した松江西高等学校。学校側は「解決済み」との声明を出したが、同校のOBや関係者はNEWSポストセブンの取材に「動画は学校問題の氷山の一角に過ぎない」と声を上げた。

【写真】「謝れや、オラァ！」おじいちゃん先生を前に暴れる生徒の動画が拡散された

生徒が"おじいちゃん教員"に乱暴な態度を取る動画は波紋を広げたが、取材によると、2024年に現在の校長が就任して以降、同校は生徒数が激減するなど様々な異変が起きているという。【前後編の後編。前編から読む】

同校のOBであり、元保護者であるAさん。Aさんの娘は2024年度、スポーツ推薦制度を利用して松江西高校に入学した。しかし、入学直後から学校の雰囲気が一変したという。

「私が通っていた頃はこんなことは考えられませんでしたが、娘の同級生は皆『こんな服装で学校に行くの？』という私服で学校に行く。娘からも、あの動画のような環境は常にあると報告を受け、転校を決断しました。

そもそも部活をやるために入学したのに、その後に学校側が『部活を一生懸命やる人は入学しないでください』『進学する人は入学しないでください』とアナウンスを始めた。そういった方針変更はこれまで一切聞いていなかったのに、保護者説明会も開かれない。

野球部など、他のスポーツ系の部活も次々に休部状態になって、残っているのは2、3こだけになってしまいました」

なぜ同校はこれほど急激に変化を遂げたのか。事情を知る学校関係者・Bさんが、匿名を条件にその内幕を語る。

「2024年に就任した現在の校長は2020年ごろから学校との関わりを持ち始めたのですが、そのあたりから学校の方針が『進学させずに地元企業に就職させる』『生徒指導は行なわない』などといった方向に一気に転換した。そして、それに反対する教員たちの間に、対立が生じたんです。

教員たちは学校の方針転換に反発し、保護者たちに説明会の参加を促す文書を配布したのですが、学校側は文書の配布を許可していないとして、教員たちを処分した。教員側はその処分を不当だとする訴訟を起こしたんです（19日に一審判決予定）。教員たちは他にも残業代の未払いを訴える訴訟を起こしており、こちらはまだ進行中です。

そんなゴタゴタもあって、学校は生徒・教員ともに激減。生徒数はこれまで各年150人前後で推移していましたが、2024年には100人を切り、2025年はこれまでの半分以下になってしまったのです」

訴訟を起こした教員らが方針転換に不満を持つのは、生徒指導のルールが変わったことなども理由にあるという。

「現在の校長が就任した2024年度から、生徒指導のルールがなくなったんです。生徒手帳から校則の記載がなくなり、禁止事項が一切明文化されなくなった。その原因は、生徒指導の先生が学校側と対立していたからだという人もいます。

問題の動画の生徒は、その2024年度に入学した学年の授業中に起きた出来事です。校長は生徒に自分のLINEアカウントや携帯電話を公開しており、生徒たちは校長と対立する先生から指導を受けると、校長にそれを"チクる"。学校側は『なぜ指導をするんだ』と怒るので、教員は生徒に指導できない状況になったんです。

問題がある生徒にも学校は罰を下さず、教員は安心して仕事ができない状況になっています。学校は改革に着手してほしい」

NEWSポストセブンは、動画の詳細、校長と教員の対立や訴訟、多数の部活動の休止、生徒指導規則の廃止、校長と生徒の関係、生徒数の激減などについて、松江西高等学校に問い合わせた。すると校長名義で、次のように回答があった。

「ご照会いただいた件につきまして確認しましたが、ご質問の各事項には個人情報及び学校運営上の非公開情報が多数含まれているため、本件に関する取材には応じかねます。

ただし、貴社の報道内容に事実と異なる点がある場合には、当学園として必要な対応を検討いたしますので、念のため申し添えます」

生徒の自主性は重んじられるべきだが、教員と生徒が安心して通学できるような制度づくりはされるべきだろう。

（了。前編から読む）